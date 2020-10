Una delle squadre a livello europeo più in difficoltà in questo inizio di stagione è probabilmente il Real Madrid. Dopo il tonfo in campionato contro il neopromosso Cadice, gli uomini di Zinedine Zidane hanno perso anche in Champions League nella prima giornata del girone. Una sconfitta interna per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk che complica evidentemente il cammino degli spagnoli per la qualificazione agli ottavi di finale nella massima competizione europea. Proprio nel match contro il Cadice, come riporta El Chiringuito, i peggiori in campo sarebbero stati il terzino sinistro Marcelo e il centrocampista offensivo Isco.

Il brasiliano da tempo non riesce ad incidere nel Real e spesso è stato relegato in panchina. Proprio per questo si parla di una possibile rescissione anticipata del giocatore, che ha attualmente il contratto in scadenza a giugno 2022. Il nazionale sudamericano potrebbe rescindere la prossima estate e potrebbe rivelarsi un'occasione di mercato. Fra le possibili destinazioni la Juventus, da sempre società estimatrice di Marcelo. A Torino fra l'altro il giocatore ritroverebbe anche il suo amico Cristiano Ronaldo.

Marcelo possibile acquisto nel 2021: potrebbe rescindere con il Real

Il brasiliano è considerato uno dei responsabili di questo inizio difficile del Real Madrid fra campionato e Champions League. Potrebbe esserci un addio anticipato la prossima estate. La Juventus starebbe osservando la situazione e potrebbe investire sul giocatore. Il brasiliano in bianconero potrebbe rilanciarsi e ritrovare la forma di un tempo.

Il 3-5-2 di Pirlo potrebbe risultargli congeniale in quanto gli darebbe l'opportunità di spingere sulla fascia e avere meno responsabilità dal punto di vista difensivo. A Torino riabbraccerebbe Cristiano Ronaldo, i due insieme hanno vinto molto con la maglia del Real Madrid.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Marcelo potrebbe portare alla cessione di Alex Sandro, che ha molto mercato in Europa. Piace infatti non solo in Premier League (Manchester United e Manchester City) ma anche in Francia. Il Paris Saint Germain lo ha seguito in questi anni senza però investirci. La Juventus ha sempre considerato Alex Sandro incedibile o comunque lo avrebbe fatto partire solo per un'offerta importante. Con l'eventuale arrivo di Marcelo la situazione cambiare e l'ex Porto potrebbe tornare utile per rimpinguare le casse societarie. Il classe 1991 ha una valutazione di mercato di circa 30-40 milioni di euro.