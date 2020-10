La Juventus da sempre è attenta al mercato dei giocatori a parametro zero. Nella storia recente infatti ricordiamo tanti colpi come Andrea Pirlo, Paul Pogba, Emre Can, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Tutti giocatori si sono rivelati - e si stanno rivelando - importanti per la Juventus. In questa ultima sessione estiva non è arrivato nessun giocatore a parametro zero, mentre non è escluso che qualche operazione del genere possa andare in porto a giugno 2021.

Come scrive Tuttosport, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe pensando di regalare al tecnico Andrea Pirlo il difensore-centrocampista del Bayern Monaco David Alaba.

Il nazionale austriaco sarebbe ritenuto un profilo ideale per il gioco del tecnico bianconero, in quanto è duttile e facilmente adattabile in una difesa a tre o a quattro. Fra l'altro la Juventus avrebbe dei vantaggi fiscali rispetto alle altre società europee: il decreto crescita permette infatti alle società italiane di calcio di ottenere degli sgravi fiscali su giocatori che arrivano da campionati esteri.

Alaba possibile acquisto a parametro zero a giugno 2021

Come scrive Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato in David Alaba un possibile acquisto a parametro zero. Il classe 1992 fatica a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con il Bayern Monaco e potrebbe intraprendere una nuova esperienza professionale.

D'altronde dopo tanti anni con la società bavarese per il nazionale austriaco potrebbe esserci la voglia di misurarsi in un altro campionato europeo.

Il difensore-centrocampista ha vinto praticamente tutto con il Bayern Monaco e potrebbe quindi trovare nuovi stimoli in una società europea che lotta per grandi traguardi.

La Juventus potrebbe essere una destinazione ideale, sia per le ambizioni che per il gioco del tecnico Andrea Pirlo. Quest'ultimo nelle prime due partite ufficiali della stagione ha schierato il 3-4-1-2 che in fase difensiva si trasforma in 4-4-2. David Alaba sarebbe il centrale di sinistra ideale della difesa a tre, ma potrebbe disimpegnarsi pure come centrocampista di fascia sinistra.

Il mercato della Juventus

David Alaba non è l'unico giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero la prossima stagione. La società bianconera infatti segue l'evoluzione della situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Entrambi non hanno ancora trovato l'intesa contrattuale con il Milan. Il turco però, rispetto al nazionale italiano, ha pretese più basse dal punto di vista economico e sarebbe più facile quindi trovare un'intesa contrattuale. Donnarumma invece da tempo è un obiettivo della Juventus e potrebbe decidere di lasciare Milano per diventare il portiere titolare nella squadra bianconera.