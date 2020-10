La Juventus ha dimostrato anche durante il Calciomercato estivo che la strategia da adottare per i prossimi anni prevede il puntare sui migliori giovani di qualità. Già da giugno 2019 sono arrivati talenti come De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini, a questi si è aggiunto Kulusevski a gennaio 2020 (arrivato poi ad agosto). In ultimo, negli ultimi giorni di mercato, è stato ufficializzato l'acquisto del centrocampista offensivo ex Fiorentina Federico Chiesa. Probabile quindi che tale strategia sia ripetuta anche nelle prossime sessioni di mercato. A tal proposito nelle ultime ore si è parlato di un interesse della società bianconera per il centrocampista offensivo del Barcellona Ousmane Dembele.

Il classe 1997 va in scadenza a giugno 2022 e nel prossimo calciomercato estivo potrebbe rivelarsi un'occasione di mercato. Il francese fra l'altro avrebbe un rapporto complicato con il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, ulteriore motivazione per un suo addio nel 2021. In questo inizio di stagione di fatti ha raccolto appena 20 minuti.

Dembele possibile opportunità di mercato nel 2021

La Juventus in estate potrebbe investire su Ousmane Dembele. A rivelarlo il giornale inglese Sportsmole che parla di una possibile offerta bianconera. L'eventuale arrivo del giocatore sarebbe facilitato non solo dalla volontà del francese di voler lasciare Barcellona ma anche da un prezzo vantaggioso. Il classe 1997 va in scadenza a giugno 2022 e potrebbe costare una somma inferiore ai 50 milioni di euro.

Nel 2017 il Barcellona acquistò Dembele dal Borussia Dortmund per una somma di circa 130 milioni di euro. In estate si era parlato di un possibile scambio di prestiti fra Barcellona e Juventus che avrebbe portato Douglas Costa in Catalogna ed il francese a Torino. Alla fine il centrocampista offensivo brasiliano ha deciso di accettare il trasferimento in prestito al Bayern Monaco.

Il classe 1997 invece avrebbe rifiutato il trasferimento al Manchester United perché sarebbe interessato ad un'esperienza professionale alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus, la prossima estate, potrebbe investire in maniera massiccia sul mercato. Ci sono infatti diverse opportunità che potrebbe cogliere perché tanti giocatori sono in scadenza di contratto a giugno 2021.

La società bianconera infatti segue Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi i giocatori sembrano infatti non aver trovato ancora un'intesa su un eventuale rinnovo di contratto con il Milan. Altro giocatore che interesserebbe e che arriverebbe come quarta punta è Arkadius Milik. Il giocatore del Napoli però attualmente è fuori rosa e potrebbe lasciare la Campania già a gennaio 2021 in previsione convocazione con la Polonia agli Europei 2021.