Nel corso di questa settimana era attesa la decisione del giudice sportivo in merito a Juventus - Napoli, la quale non è ancora arrivata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha bisogno di più tempo e avrebbe chiesto un supplemento di indagine per capire il da farsi. In molti pensavano che il 3-0 a tavolino a favore della Juventus fosse scontato e invece pare che questa ipotesi sia in netto calo. In ogni caso la prossima settimana si dovrebbe capire qualcosa in più visto che il giudice sportivo dovrebbe dare la sua sentenza.

Ancora nessun verdetto su Juventus - Napoli

Questa settimana, si è molto dibattuto sulla mancata disputa di Juventus - Napoli. La procura della Figc ha deciso di aprire un fascicolo per capire come siano andate le cose.

Gli ispettori della federazione, nella giornata di mercoledì 7 ottobre, sono stati a Castelvolturno per verificare l'applicazione del protocollo Covid. Dunque, il giudice sportivo ha deciso di richiedere il fascicolo aperto dalla procura federale per effettuare un supplemento di indagine. Ma in molti adesso si chiedono cosa accadrà e se arriverà il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Per il momento questa ipotesi sembra allontanarsi visto che potrebbe arrivare una sentenza a metà tra le esigenze della giustizia sportiva e quelle politiche. Infatti, il 3-0 a tavolino di fatto andrebbe contro il provvedimento preso dall'Asl di Napoli che avrebbe impedito la partenza degli azzurri per Torino.

Dunque, adesso non resta che attendere di capire quale sarà la decisione definitiva del giudice sportivo che dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana.

Sette giocatori della Juventus segnalati in procura

La Juventus, sabato 3 ottobre, si è chiusa in bolla a seguito della positività di due membri del club.

La squadra si è chiusa al JHotel in attesa della sfida contro il Napoli ma alcuni calciatori hanno deciso di uscire dall'isolamento fiduciario. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo e Merih Demiral hanno scelto di rispondere immediatamente alla chiamata della loro nazionale, mentre Gigi Buffon ha preferito rientrare presso la sua abitazione.

Ovviamente, la società ha dovuto segnalare questi giocatori all'Asl che a sua volta li ha segnalati alla Procura. Adesso è stato aperto un procedimento a carico dei sette calciatori e spetterà al procuratore Anna Maria Loreto decidere come procedere. È possibile che i sette bianconeri debbano pagare una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 1000 euro. Anche la procura della Figc ha aperto un'indagine su questi calciatori ed è stata chiesta una relazione al medico sociale del club bianconero. Dunque, anche in questo caso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.