Più giovani per la Juventus. Abbassare l’età media della rosa è uno degli obiettivi principali di Paratici, per questo verrebbero tenuti sotto controllo talenti come Camavinga e Traorè. L’operazione per svecchiare i bianconeri è in atto da tempo e lo dimostrano le ultime mosse di mercato. Il primo colpo dell’estate è stato Deja Kulusevski, appena 20 anni, poi è stato il turno di Arthur e Chiesa, che sulla carta d’identità alla voce età hanno scritto 24 e 22.

La Juventus corteggia Camavinga

La caccia ai giovani in casa Juventus non sembra però finita qui. I bianconeri vorrebbero provare a inserirsi nella corsa per Eduardo Camavinga.

Il centrocampista francese a soli 17 anni, è nato nel 2002, è forse il talento emergente più brillante d’Europa. Nel Rennes, squadra che parteciperà alla prossima Champions League, è titolare inamovibile dalla stagione scorsa dove ha collezionato 25 presenze con un gol. In questo inizio di annata sono 6 le presenze con già una rete segnata. A fare da cassa di risonanza a questa stellina emergente ci ha pensato anche la nazionale francese. Deschamps lo ha convocato e schierato nell'amichevole contro l’Ucraina in cui Camavinga è anche andato in rete, mettendo a referto il record di calciatore più giovane a infilare la palla in rete con i galletti, meglio anche del fenomeno Mbappè.

Centrocampista centrale elegante capace di giocare sia davanti alla difesa che mezzala, Camavinga è finito nel mirino del Real Madrid e del Paris Saint Germain che vorrebbero farlo diventare il faro dei rispettivi centrocampi del futuro.

Stesso obiettivo della Juventus che con il Rennnes ha “legato” nello scorso mercato grazie a Rugani. Il difensore centrale è finito in prestito proprio al club transalpino, questo significa che i rapporti sono buoni, ma non può essere visto come segnale fondamentale in vista della trattativa Camavinga.

Traorè alternativa offensiva per la Juventus

Sul taccuino della Juventus per le prossime sessioni di calciomercato ci sarebbe anche Adama Traorè. L'esterno offensivo del Wolverhampton ha esordito in settimana con la selezione maggiore della Spagna dopo l’ottimo campionato in Premier League durante la scorsa stagione.

La potente ala dai muscoli d'acciaio non è un nome nuovo per i tifosi della Vecchia Signora. Già in estate in Inghilterra lo avevano accostato alla squadra Campione d’Italia che poi ha scelto Chiesa per il ruolo di esterno destro. L’operazione Traorè non sarebbe comunque conclusa e potrebbe esserci un nuovo assalto già nei prossimi mesi.

La carta vincete potrebbe essere l’agente Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, molto influente quando si tratta di Wolverhampton. Molti suoi giocatori giocano con la squadra britannica che lo porta in palmo di mano. Chiedendo a lui la Juve potrebbe provare ad acquistare Adama Traorè che piace e non poco anche al Manchester City di Guardiola. Nelle ultime ore passi avanti li avrebbe fatti anche il Barcellona.

Anche in questo caso l’età media della Juventus potrebbe scendere visto che lo spagnolo ha solo 24 anni.