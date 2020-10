La Juventus, nel pomeriggio del 21 ottobre, si è ritrovata alla Continassa per mettere nel mirino la gara contro il Verona. Per questa partita i bianconeri non avranno a disposizione Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. Il primo sarà squalificato mentre il secondo è alle prese con problema al flessore. Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti e fortunatamente non ha riportato nessuna lesione muscolare. Ovviamente il numero 3 juventino, contro il Verona dovrebbe essere tenuto a riposo per essere completamente a disposizione per la sfida contro il Barcellona. Ma in questi giorni la situazione che sta maggiormente a cuore per i tifosi della Juventus è quella che riguarda Cristiano Ronaldo.

Infatti, CR7 è completamente asintomatico e sta aspettando l'esito del tampone. Infatti, la volontà di Cristiano Ronaldo è quello di risultare negativo il prima possibile proprio per rientrare a disposizione per la gara contro il Barcellona.

La Juventus manderà la documentazione all'Uefa

Cristiano Ronaldo, da esattamente 8 giorni, è positivo alla Covid - 19. CR7, però, è totalmente asintomatico e questo è già un buon segnale. Nella giornata del 21 ottobre, lo staff medico della Juventus manderà all'Uefa tutta la documentazione sullo stato di salute di Cristiano Ronaldo. Adesso il portoghese ha una settimana di tempo per negativizzarsi dal virus e per ottenere il via libera per tornare in campo.

Ronaldo sta aspettando l'esito dell'ultimo tampone, ma il test decisivo per poter giocare in Champions League lo dovrà fare 24 ore prima della partita contro il Barcellona. Dunque, ci sono ancora molti giorni a disposizione per ottenere la negatività al Covid. Inoltre, in questi giorni, CR7 sta continuando ad allenarsi anche in isolamento.

Proprio questa mattina 21 ottobre, il numero 7 della Juventus ha condiviso un video che lo ritrae mentre si allena. Dunque, Ronaldo sta continuando a mantenersi in forma proprio in attesa di poter tornare a disposizione di Andrea Pirlo.

La Juventus prepara la gara contro il Verona.

In attesa di sapere quando Cristiano Ronaldo potrà tornare a disposizione, la Juventus continua ad allenarsi in vista della partita contro il Verona.

Per questa partita, Andrea Pirlo potrebbe fare qualche cambio viste le assenze di Chiesa e Chiellini. Al posto del numero 3 juventino ci sarà Merih Demiral. Mentre Federico Chiesa potrebbe essere sostituito da Federico Bernardeschi. In attacco, invece, non ci saranno grandi cambi visto che Alvaro Morata è certo del posto. Al fianco dello spagnolo dovrebbe esserci Dejan Kulusevski mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. In ogni caso Pirlo ha ancora diversi giorni a disposizione per decidere quale formazione da schierare contro il Verona.