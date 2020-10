La Juventus starebbe continuando a monitorare il talento di Donyell Malen. L’attaccante classe 1999 del PSV è in continua crescita e lo dimostra un inizio di stagione molto positivo. Nell’Eredivisie il centravanti ha messo a segno tre gol e fornito un assist in cinque gare. Meglio ha fatto nelle gare di qualificazione all’Europa League: in due partite ha segnato due volte e regalato un assist ai compagni. Malen è un attaccante centrale alto quasi un metro e ottanta, forte tecnicamente e con il gol nel sangue, da tempo si parla di lui in chiave Calciomercato.

Juventus, possibile interesse per Malen

Donyell Malen sarebbe stato individuato dalla Juventus come alternativa giovane per l’attacco. Nella scorsa finestra di mercato è stato accostato ai bianconeri che hanno poi preferito puntare sui vari Kulusevski, Morata e Federico Chiesa. La possibile trattativa però non sarebbe naufragata, anzi la situazione verrebbe tenuta sotto controllo con attenzione. Il prezzo del cartellino, secondo il sito specializzato transfermarkt, è vicino ai 25 milioni, una cifra importante ma non eccessiva per un giocatore molto apprezzato.

Nella nazionale maggiore olandese ha già esordito, nel suo Paese è un valore aggiunto e la prossima potrebbe essere l’estate giusta per trasferirsi in un campionato top d’Europa.

Il suo agente è Mino Raiola e questo potrebbe essere un vantaggio per la Juve che con il procuratore ha un ottimo rapporto.

Arsenal e Barcellona gli 'avversari' della Juventus

Secondo gli ultimi rumors di mercato su Malen non ci sarebbe solamente la Juventus. In Inghilterra parlano di un forte interesse dell’Arsenal che ha bisogno di rinforzi visto l’avanzare dell’età di Aubameyang.

I gunners il talento olandese lo avevano già in casa dopo averlo strappato all’Ajax nel 2015. L’avventura inglese di Donyell durò solamente due anni, nel 2017 è infatti tornato in patria dove il suo talento è esploso definitivamente. I londinesi potrebbero puntare proprio sul passato per strapparlo alla concorrenza.

In Spagna la squadra interessata sarebbe il Barcellona, con Koeman che starebbe cercando di ringiovanire il reparto avanzato. In casa si è trovato le stelline Ansu Fati, Pedri e Trincao, arrivato in estate ma bloccato già in primavera. Il problema è che davanti a questi talentini ci sono problemi con i titolari. La questione Messi non è risolta, Suarez è già partito e Griezmann non riesce ad ingranare. Insomma il reparto avanzato blaugrana potrebbe essere rivoluzionato e Malen potrebbe essere il centravanti giovane e di talento che potrebbe sorprendere Koeman. La Juventus punta Malen ma non è sola nella corsa, Arsenal e Barcellona proveranno a sorpassarla per portarsi a casa il ragazzo olandese, uno dei talenti più corteggiati d’Europa.