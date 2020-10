La sconfitta della Juventus contro il Barcellona sta avendo un clamore mediatico evidente. Tanti addetti ai lavori si sono soffermati sulla prestazione deludente degli uomini di Pirlo, additando il tecnico bianconero come uno dei principali responsabili del tonfo in Champions League. Uno dei più 'preoccupati' dell'attuale situazione della Juventus è il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che su Twitter ha espresso i suoi dubbi sulle capacità di Andrea Pirlo come allenatore della squadra bianconera. Il giornalista ha twittato: "A me sembra che la cifra tecnica dei centrocampisti Juve sia enormemente più bassa rispetto agli ultimi anni.

In generale la squadra ha perso troppa qualità complessiva investendo tutto sul solo Cr7. Per questo ora più che mai servirebbe un pragmatico come Allegri in panchina". Parole dure che però in qualche modo rispecchiano la realtà attuale. Anche Pirlo nel post partita ha posto il problema della qualità della mediana, mettendo a confronto il centrocampo di livello internazionale delle scorse stagioni con quello attuale formato da giovani.

Servirebbe il pragmatico Allegri

Secondo Ravezzani l'errore principale della Juventus è di aver puntato tutto su Cristiano Ronaldo, non garantendo altrettanta qualità in particolar modo a centrocampo. Proprio queste difficoltà si sarebbero acuite in seguito alla scelta di affidarsi ad Andrea Pirlo, tecnico dalle ottime potenzialità ma che però è alla prima esperienza su una panchina.

Per questo secondo Ravezzani un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri sarebbe utile in quanto garantirebbe pragmatismo e solidità alla Juventus. Tanti follower di Ravezzani hanno voluto commentare il tweet, la maggior parte si è schierata a favore delle dichiarazioni del giornalista sportivo, soprattutto quelle riguardanti le difficoltà del centrocampo bianconero.

Le risposta dei follower al tweet di Ravezzani

Un utente ha dato ragione indirettamente a Ravezzani scrivendo: "Se al 70' di Juve-Barca fai entrare McKennie e non Arthur o Ramsey, significa che hai le idee confuse.

E se poi sposti Chiesa a destra, quando a sinistra stava facendo bene, direi che hai le idee doppiamente confuse. Se non vinciamo con lo Spezia, non so se Pirlo andrà avanti". Un utente invece ha voluto dare ragione in parte a Ravezzani non condividendo l'idea di un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Un altro follower invece ha concesso fiducia limitata a Pirlo: "Diamo tempo a Pirlo ma non indefinito. Non si può buttare una stagione per aspettare che il Mister cresca. I soldi li hanno spesi aldilà di Ronaldo. Ma li hanno investiti maluccio".