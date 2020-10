Il Milan è partito alla grande in questo inizio di stagione dimostrando di avere un rendimento costante sia in campionato che in Europa League. Qualora dovesse confermarsi anche contro la Roma, la squadra di Pioli otterrebbe la quinta vittoria in Serie A su altrettante partite giocate. In ogni caso, anche se pareggiasse o perdesse, manterrebbe il primo posto. Proprio l'avvio ottimale dei rossoneri potrebbe portare la proprietà a regalare degli acquisti importanti al tecnico Stefano Pioli per il mese di gennaio. Come scrive Calciomercato.it, potrebbero arrivare un difensore centrale ed una punta che vada a supportare Ibrahimovic ma che alla lunga possa sostituirlo visto i 39 anni dello svedese.

Si parla di una possibile offerta per Milenkovic della Fiorentina e per Icardi del Paris Saint Germain.

Icardi e Milenkovic possibili obiettivi di mercato per gennaio

Il Milan sarebbe interessata a Milenkovic della Fiorentina e ad Icardi del Psg per il mercato invernale. Riguardo al difensore centrale della squadra toscana, va in scadenza di contratto a giugno 2022. Per questo potrebbe lasciare Firenze a prezzo agevolato durante il calciomercato invernale. In estate è stato valutato intorno ai 35 milioni di euro dalla società toscana ma non è escluso possa partire per circa 20-25 milioni di euro nella sessione di gennaio. Diversa è invece la situazione della punta argentina, che attualmente è considerato una riserva dal tecnico tedesco Tomas Tuchel.

Per questo il giocatore potrebbe considerare la possibilità di lasciare Parigi magari per tornare a Milano. Fra l'altro la moglie-procuratrice di Icardi Wanda Nara ha strizzato l'occhio ai rossoneri dopo il successo della squadra di Pioli contro l'Inter nel derby di Milano. Non è escluso quindi che il Psg possa aprire ad una cessione dell'argentino, magari in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato del Milan

Il Milan, oltre alla necessità di rinforzare difesa e settore avanzato, proverà a trattenere anche i giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno 2021. Ci riferiamo a Gianluigi Donnarumma, a Zlatan Ibrahimovic e a Hakan Calhanoglu. Il portiere della nazionale italiana vorrebbe un incremento dell'attuale stipendio (guadagna circa 5 milioni di euro a stagione) oltre che la garanzia di una squadra in grado di lottare per vincere delle competizioni importanti.

La punta svedese, se dovesse continuare a mantenersi su queste prestazioni, non dovrebbe avere problemi a rinnovare per un'altra stagione. Più complicato sembrerebbe invece l'intesa contrattuale con il centrocampista turco, che chiederebbe almeno 5 milioni di euro per rimanere a Milano.