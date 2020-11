Uno dei protagonisti del successo in Serie A della Juventus contro lo Spezia è stato Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti è entrato nel secondo tempo ed ha realizzato una doppietta importante ai fini del successo per 4 a 1 contro la squadra ligure. Il portoghese era al rientro dopo essere risultato positivo al coronavirus ed essere stato in isolamento per circa due settimane. A fine partita è stato eletto uomo partita ed è stato intervistato da Sky Sport. Il portoghese ha parlato in spagnolo, un atteggiamento non apprezzato dall'ex difensore del Torino Pasquale Bruno. Ospite nel programma televisivo di Mediaset 'Tiki Taka', Bruno ha criticato il fatto che il portoghese, nonostante sia da due anni in Italia, non abbia ancora imparato a parlare la lingua italiana.

L'ex difensore del Torino ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo è un ignorante, è da due anni che è in Italia e ancora non ha imparato la nostra lingua". Ha poi aggiunto: "Usa lo spagnolo per le interviste, mancando di rispetto ai compagni di squadra e agli italiani".

Pasquale Bruno critica Cristiano Ronaldo

Durante la trasmissione televisiva 'Tiki Taka', nella puntata di lunedì 2 novembre, Pasquale Bruno ha lanciato una critica pesante a Cristiano Ronaldo per la sua scelta di continuare a parlare spagnolo nelle interviste. L'ex difensore ha sottolineato come nonostante sia da due stagioni di Italia CR7 continui a parlare spagnolo. Pasquale Bruno ha portato l'esempio della sua esperienza da giocatore in Scozia sottolineando come quando era agli Hearts (squadra di Edimburgo) e decise di imparare subito l'inglese.

Secondo l'ex difensore, conoscere la lingua del luogo aiuta non solo ad adattarsi meglio ma è anche una forma di rispetto nei confronti della società che lo ha accolto.

Pasquale Bruno contro Federico Chiesa

Non è la prima volta che Pasquale Bruno si schiera contro un giocatore della Juventus. Lo aveva fatto anche un mese fa, soffermandosi sull'acquisto da parte della società bianconera del centrocampista offensivo ex Fiorentina Federico Chiesa.

In quell'occasione l'ex difensore centrale del Torino definì il nazionale italiano come 'un cascatore' dichiarando che con la cessione alla Juventus del giocatore l'affare lo aveva fatto la Fiorentina. Evidente quindi il riferimento ai 60 milioni di euro che la Juventus potrebbe spendere entro i prossimi due anni in caso di acquisto a titolo definitivo di Federico Chiesa.

L'ex difensore centrale Pasquale Bruno è stato uno dei riferimenti del Torino. Nonostante abbia giocato dal 1987 al 1990 alla Juventus, il difensore si è sempre sentito granata trasferendosi al Torino proprio nel 1990 e giocandoci fino al 1993.