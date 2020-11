Secondo 'Calciomercato.it,' l'addio di Eriksen all'Inter appena un anno dopo essere arrivato dal Tottenham è una possibilità molto realistica. Il nazionale danese non ha trovato spazio sotto la guida Antonio Conte, il quale sembra avergli definitivamente preferito Nicolò Barella. Non mancano pretendenti per Eriksen, primo fra tutti il ​​Milan. I rossoneri sono alle prese con il rinnovo del contratto a Hakan Calhanoglu, e per il momento un accordo tra le parti resta lontano. Il nazionale turco ha un contratto in scadenza a giugno e la dirigenza starebbe pensando di includerlo nelle trattative per portare Eriksen in rossonero.

Uno scambio alla pari è quello che Paolo Maldini e la dirigenza rossonera avrebbero in mente, ma la dirigenza nerazzurra non sarebbe d'accordo. Marotta, infatti, valuta l'ex giocatore del Tottenham non meno di 30 milioni di euro e quindi si aspetterebbe una somma in contanti di circa 20-22 milioni di euro. La valutazione di Calhanoglu, infatti, a causa della scadenza di contratto è notevolmente calata. L'operazione potrebbe rivelarsi proficua per entrambi i club, poichè il Milan sta rischiando di perdere il giocatore a parametro zero, visto che il rinnovo appare molto difficile. Dal canto suo, il club nerazzurro metterebbe a segno una ricca plusvalenza dopo aver acquistato il giocatore danese a parametro zero e risolverebbe un problema ad Antonio Conte, il quale non lo considera essenziale nella sua formazione.

Calciomercato Milan, Szoboszlai possibile sostituto di Calhanoglu

Paolo Maldini e Ricky Massara starebbero già pensando al calciomercato della prossima estate e avrebbero individuato due rinforzi: il primo nel reparto offensivo, il secondo nel reparto centrale del campo. Secondo quanto riportato da 'milannews.it', l'attaccante individuato dalla dirigenza è Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio dell'ex difensore Lilian.

Il giovane attaccante viene valutato al momento 30 milioni e su di lui ci sono diversi top club europei. Ovviamente, questo sarebbe un colpo possibile solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Secondo le ultime notizie di 'Calciomercato.com', per Szoboszlai, centrocampista che milita nel Salisburgo, invece, si tratta di una battaglia diretta tra Milan ed il Lipsia.

Il trequartista ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, e mentre il club della Bundesliga si sta già muovendo, i rossoneri non si sono arresi. Se Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il contratto che scadrà il prossimo giugno, Szoboszlai diventerà l'obiettivo numero uno del Milan per sostituirlo.