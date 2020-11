L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione, con sole tre vittorie raccolte nelle prime dieci giornate. Per questo motivo, tra due mesi, a gennaio, qualcosa potrebbe essere fatto. Il reparto che potrebbe subire delle modifiche è soprattutto quello di centrocampo che, nonostante l'arrivo di Arturo Vidal e il ritorno di Radja Nainggolan, ha mostrato alcune carenze.

Uno dei nomi nuovi finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Mattias Svanberg, che piacerebbe in particolar modo al direttore sportivo, Piero Ausilio.

Ne parlano nelle ultime ore anche le testate Calciomercato.com e Tuttomercatoweb.

L'Inter penserebbe a Svanberg

L'Inter potrebbe intervenire sul mercato nella prossima sessione, a gennaio, per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri questa estate hanno puntato soprattutto ad innesti di grande esperienza, come Arturo Vidal e Aleksander Kolarov, ma Suning non ha perso di vista quello che era l'input iniziale nel momento del suo insediamento a capo del club, cioè puntare ai migliori talenti emergenti, sia in Italia che nel mondo.

Uno di questi sembrerebbe essere Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese, classe 1999, è stato lanciato definitivamente da Sinisa Mihajlovic e ormai è una certezza per il Bologna.

Il giocatore abbina quantità e qualità e risponde proprio a quelle caratteristiche che l'Inter starebbe cercando sul mercato. Il suo maggior estimatore sarebbe il direttore sportivo, Piero Ausilio, che avrebbe indicato in lui il rinforzo giusto per la squadra nerazzurra. In questa prima parte della stagione Svanberg ha disputato sei delle sette partite giocate dai felsinei, mettendo a segno una rete e collezionando un assist, a fronte delle 25 partite giocate l'anno scorso, con un gol e due assist.

Numeri importanti, che avrebbero portato il club nerazzurro a chiedere informazioni sul suo conto.

La possibile richiesta

L'Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Bologna per discutere del futuro di Mattias Svanberg. L'ex Malmoe continua a crescere sotto la guida di Sinisa Mihajovic e per questo motivo i rossoblu non lo lasceranno andare tanto facilmente.

La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma è destinata a crescere qualora il giocatore dovesse continuare a fornire queste prestazioni. Anche per questo i nerazzurri si starebbero muovendo in anticipo per provare a chiudere l'affare a gennaio e decidere, poi, se far restare in prestito il classe 1999 o metterlo subito a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Non è escluso che Ausilio possa provare ad intavolare uno scambio con Matìas Vecino o con Radja Nainggolan, giocatori che sembrano essere ai margini del progetto di Conte. Sarebbe un'operazione che porterebbe benefici ad entrambi i bilanci.