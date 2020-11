Allo stadio Meazza di Milano domenica 22 novembre, alle ore 15, si gioca il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra Inter e Torino. Le due squadre hanno obiettivi ben diversi in questa stagione. I nerazzurri puntano a giocarsi lo scudetto dopo una campagna acquisti importante. I granata, invece, dopo un inizio molto difficile che li vede in zona retrocessione, cercano punti per uscire dalle zone calde della classifica. L'ultimo precedente risale al luglio di quest'anno, con il successo della squadra di Antonio Conte per 3-1.

Le ultime su Inter e Torino

L'Inter ha deluso finora le aspettative ed è costretta ad inseguire in questa prima parte della stagione.

I nerazzurri sono scivolati al settimo posto in classifica, con soli 12 punti raccolti in sette partite, a meno due dal quarto posto e, soprattutto, a meno cinque dal Milan capolista. L'obiettivo, d'altronde, è quello di interrompere il dominio della Juventus in Italia, che dura in maniera incontrastata da nove anni. La squadra di Antonio Conte viene da due pareggi consecutivi, contro il Parma per 2-2 e contro l'Atalanta per 1-1.

Anche il Torino ha sicuramente deluso le aspettative fino ad ora. Sotto la gestione di Marco Giampaolo, infatti, il rendimento non è stato dei migliori. I granata si trovano in piena zona retrocessione, al terzultimo posto in classifica con soli 5 punti, alla pari con il Genoa quart'ultimo.

Serve continuità per cercare di allontanarsi dalle zone calde. L'obiettivo a inizio stagione, d'altronde, era quello di provare a tornare in lotta per un piazzamento europeo. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio interno per 0-0 contro il Crotone, nonostante i calabresi siano rimasti anche con l'uomo in meno nella ripresa.

Probabili formazioni Inter-Torino

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si affiderà al suo solito 3-4-1-2. Non sono esclusi dei cambi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Non sarà sicuramente della sfida Marcelo Brozovic, positivo alla Covid. In mezzo al campo potrebbe giocare dal primo minuto almeno uno tra Radja Nainggolan e Stefano Sensi, che sta lavorando per tornare al top della forma.

Verso una maglia da titolare anche Barella e Arturo Vidal, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che tornerà dal primo minuto dopo la panchina di Bergamo.

Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, manderà in campo il 4-3-1-2. La coppia d'attacco sarà formata da Simone Zaza, in vantaggio nel ballottaggi con Verdi, assieme ad Andrea Belotti, con Lukic a supporto sulla linea dei trequartisti. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Meite, Rincon e Linetty.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Nainggolan, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.