In questi giorni, soprattutto in Francia, si parla di un possibile passaggio al Paris Saint Germain di Cristiano Ronaldo. Al momento, queste sarebbero solo voci, Ronaldo e la Juventus dovrebbero proseguire il loro rapporto. Del futuro del portoghese ne ha parlato anche l'agente Silvio Pagliari: "Sarebbe sorpreso se la Juventus cedesse Cristiano Ronaldo? Tantissimo". Il manager di molti calciatori ha spiegato perché lo sorprenderebbe una separazione tra CR7 e i bianconeri: "Mi sorprenderebbe molto vista l'oculatezza della Juve".

Pagliari parla di Ronaldo

Durante le pause delle nazionali, si scatenano sempre moltissime voci di mercato.

Negli ultimi giorni si è molto parlato di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'agente Silvio Pagliari, però, ha spiegato che ha separazione tra le parti lo sorprenderebbe e sarebbe una sorta di ammissione da parte dei bianconeri di aver sbagliato qualcosa a livello economico. Inoltre, l'agente vede CR7 molto legato alla causa della Juventus: "Vedendola dall'esterno mi sembra comunque attaccato alla causa e non mi pare uno che voglia cambiare aria".

Infine, Silvio Pagliari ha parlato anche di Paulo Dybala. Secondo l'agente l'argentino non puo giocare in un tridente con Morata e Cristiano Ronaldo: "Non puoi metterlo sulla destra perchè non è nelle sue caratteristiche". Per Pagliari, Dybala ha dato il meglio di se stesso sotto la gestione Allegri: "ll massimo splendore per Dybala è stato con Allegri che lo ha fatto giocare nella posizione che predilige".

La Juventus prosegue la preparazione

In questi giorni, Cristiano Ronaldo è uno dei 15 giocatori della Juventus che è al seguito delle rispettive nazionali. CR7 e tutti gli altri calciatori che sono in giro per il mondo rientreranno solo la prossima settimana. Perciò Pirlo sta allenando un gruppo molto ristretto di giocatori.

Inoltre, ci sono anche molti calciatori alle prese con acciacchi fisici. Fra questi c'è Paulo Dybala che ha un'infezione alle vie urinarie ma sta aumentando l'intensità del lavoro. Il numero 10 juventino punta ad essere al meglio per la sfida contro il Cagliari. Mentre Federico Chiesa e Aaron Ramsey sono alle prese con la riabilitazione dopo gli infortuni muscolari accusati nelle scorse settimane.

Anche Giorgio Chiellini sta effettuando le terapie dopo il problema accusato prima del match contro la Lazio. Ma per rivedere il numero 3 juventino cui vorrà un po' più di tempo. Le buone notizie, invece, arrivano da Matthijs De Ligt e Alex Sandro che dovrebbero rientrare per il match contro il Cagliari. Adesso la Juventus godrà di due giorni di riposo e la ripresa sarà fissata per il pomeriggio di martedì 17 novembre.