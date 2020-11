La Juventus potrebbe una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato. La società bianconera sarebbe pronta a puntellare l'organico, piazzando alcuni esuberi e allo stesso tempo rimpinguando quei ruoli che necessitano di alternative. Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare Torino è Sami Khedira, che già a gennaio potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera. Al suo posto potrebbe arrivare Manuel Locatelli, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire 30 milioni di euro al Sassuolo per il nazionale italiano. Altro rinforzo potrebbe riguardare il ruolo di terzino sinistro.

Potrebbe arrivare Emerson Palmieri come alternativa ad Alex Sandro. Infine, nelle ultime ore si parla anche di un possibile rinforzo che potrebbe riguardare il settore offensivo. Secondo il giornale sportivo Todofichajes.com, la Juventus potrebbe decidere di investire sul centrocampista offensivo del Lione Memphis Depay. Il classe 1994 potrebbe rivelarsi un'occasione di mercato davvero interessante per la società bianconera.

Possibile sfida di mercato al Barcellona per Depay a gennaio

Secondo la stampa spagnola la Juventus durante il calciomercato invernale potrebbe investire su Memphis Depay. L'olandese andrà in scadenza a giugno 2021 e potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. La società bianconera, per anticipare la concorrenza, potrebbe offrire 10 milioni di euro al Lione così da convincere la società francese a cederlo subito.

In questo modo il presidente Aulas potrebbe monetizzare qualcosa evitando di perderlo a zero in estate. Per Depay non manca la concorrenza. sul calciatore ci sarebbe anche il Barcellona. L'acquisto sarebbe stato chiesto dal tecnico della squadra catalana Ronald Koeman, che conosce bene il giocatore avendolo avuto in nazionale quando era commissario tecnico dell'Olanda.

Probabile quindi una sfida di mercato fra Barcellona e Juventus. L'eventuale arrivo di Depay alla Juventus darebbe un'alternativa importante al settore offensivo bianconero, con l'olandese che si andrebbe ad aggiungere a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il mercato dei parametri zero

La Juventus potrebbe investire a gennaio su Depay, non è escluso però che possa decidere di acquistarlo a parametro zero in estate.

Il centrocampista offensivo olandese non è l'unico giocatore che di livello internazionale che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e che interessa alla Juventus. Piacciono infatti il difensore-centrocampista David Alaba, il centrale Sergio Ramos e il centrocampista offensivo Angel Di Maria.