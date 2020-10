Juventus-Barcellona dal campo al mercato. Le due big europee incrociano le spade sia sul rettangolo verde che nel mondo dei possibili trasferimenti. E se in Champions League a metterle una di fronte all’altra è stata la dea bendata, in sede di trattative le due squadre sono pronte a sfidarsi in piena consapevolezza per Paul Pogba e David Alaba. Il francese e l’austriaco sarebbero finiti nel mirino sia dei bianconeri che dei blaugrana, entrambi allettati dalla possibilità di acquistarli la prossima estate a parametro zero. I due giocatori hanno infatti il contratto in scadenza nel 2021 e per ora non hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento con Manchester United e Bayern Monaco.

Juventus, nella telenovela Pogba si inserisce anche il Barcellona

Paul Pogba è il grande sogno della Juventus che ormai da due anni segue con attenzione ogni mossa del francese. Il potente agente Mino Raiola, lo stesso procuratore di De Ligt, muove i fili del futuro del campione del mondo e c'è la possibilità che l'avventura in Inghilterra sia giunta al capolinea. Il contratto in scadenza nel 2021 è ancora lì, nessun passo avanti evidente è stato fatto e così ogni giorno che passa aumenta il rischio per il Manchester United di perderlo a parametro zero.

E le pretendenti al campione francese non mancano di certo. Se prima sembravano essere solo Juve e Real Madrid a corteggiarlo, adesso nella corsa sembra essersi infilato anche il Barcellona.

Koeman è alla ricerca di campioni per rinforzare un centrocampo che ha perso uomini di livello come Arthur e Rakitic negli ultimi mesi. Senza contare che anche Sergio Busquets non è eterno. Così, secondo El Mundo Deportivo, Pogba sarebbe diventato un obiettivo sensibile e avrebbe aperto al trasferimento a Barcellona.

Alaba nel mirino di Juve e Barcellona

E se non bastasse Pogba, la partita Juventus-Barcellona starebbe iniziando anche per David Alaba. L’austriaco e il Bayern Monaco sembrano destinati a lasciarsi a fine stagione, anche lui è in scadenza nel 2021. I dirigenti bavaresi sono convinti di riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo, ma anche in questo caso il giocatore non ha ancora deciso se restare oppure partire e questa indecisione alimenta i rurmos di mercato.

Nei giorni scorsi alcune notizie in arrivo da Inghilterra e Spagna lo davano vicino all’accordo con la Juve, ora si sussurra che il Barcellona possa provare a soffiarlo a Paratici.

L’interesse dei blaugrana per Alaba è abbastanza datato nel tempo, i dirigenti catalani infatti seguono il duttile mancino da qualche sessione di mercato. Il problema è che il Bayern mai se n'è voluto privare e così adesso l’occasione è diventata ancora più ghiotta che in passato. Da segnalare che su Alaba ci sarebbero le mire anche di Manchester City e Real Madrid, entrambe pronte a dare la caccia al difensore per colmare le carenze della rispettive rose. In attesa del 28 ottobre Juventus-Barcellona si starebbe giocando anche sul mercato con le ultime indiscrezioni che vorrebbero Pogba e Alaba nel mirino di entrambe le dirigenze per la prossima estate.