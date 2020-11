Il 17 novembre, Poste italiane hanno emesso un francobollo dedicato alla Juventus Campione d'Italia. Proprio in occasione dell'emissione di questo francobollo il presidente bianconero Andrea Agnelli ha voluto mandare un lungo messaggio ai tifosi juventini: "Nuove sfide ci attendono, in cui siamo certi di arrivare pronti". Il numero uno bianconero ha anche chiesto alla sua squadra di raggiungere nuovi importanti traguardi: "Per mostrare ancora una volta di essere i più forti".

Il bilancio di Andrea Agnelli

La Juventus nei mesi scorsi è riuscita a portare a casa il suo nono scudetto consecutivo. Arrivare al tricolore, però, non è stato facile come ha sottolineato Andrea Agnelli: "Riscrivere la storia e superare sé stessi è diventato da ben nove anni una piacevole abitudine".

Il Presidente della Juventus ha elogiato anche il DNA vincente della sua squadra: "La Juve ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere". Andrea Agnelli ha reso merito anche ai giocatori bianconeri che nonostante le difficoltà sono riusciti a ottenere obiettivi importanti: "Ha costretto i nostri campioni ad avere uno sforzo supplementare per mantenere l'egemonia nel campionato nostrano". Il presidente della Juventus è comunque fiducioso che i suoi ragazzi riusciranno a conseguire nuovi titoli grazie al grande lavoro e alla determinazione.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Mentre il Presidente Agnelli ha fissato gli obiettivi per il futuro, Andrea Pirlo e i suoi ragazzi pensano ai prossimi importanti impegni.

Infatti, nel pomeriggio del 17 novembre, la Juventus tornerà alla Continassa dopo due giorni di riposo per allenarsi in vista della sfida contro il Cagliari. Andrea Pirlo, però, non avrà ancora a disposizione i nazionali che torneranno solo nei prossimi giorni. La preparazione con tutto il gruppo al completo comincerà solo a ridosso della sfida contro il Cagliari.

Per questo match, il tecnico della Juventus non avrà a disposizione Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Per questo motivo è possibile che dal primo minuto si possa rivedere Matthijs de Ligt. Il numero 4 juventino ha recuperato al 100% dopo l'operazione alla spalla ed è pronto per dare una mano alla sua squadra.

Quello di de Ligt, però, non sarà l'unico rientro in casa Juventus. Infatti, Andrea Pirlo ritroverà anche Alex Sandro. Da monitorare in vista del match contro il Cagliari c'è anche Federico Chiesa. Il numero 22 juventino non è andato in nazionale a causa di un fastidio muscolare. In questi giorni, Chiesa ha lavorato al JTC e le sue condizioni non preoccupano più di tanto. L'impressione è che il numero 22 juventino possa recuperare per la gara contro il Cagliari.