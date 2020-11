La Juventus, in questi giorni, deve fare a meno di quindici nazionali. Tra questi c'è anche Leonardo Bonucci che è al seguito dell'Italia. Il numero 19 juventino, però, stasera 15 novembre, non sarà a disposizione degli azzurri a causa di un problema muscolare. Nelle ultime settimane, Bonucci ha giocato nonostante avesse qualche acciacco fisico e nella gara dell'8 novembre contro la Lazio il fastidio alla coscia si è fatto nuovamente sentire. Per questo motivo, il difensore viterbese ha dovuto alzare bandiera bianca e non potrà giocare con la nazionale. Questo, però, è un problema anche per la Juventus.

Infatti, Andrea Pirlo, per le prossime sfide, non ha a disposizione Giorgio Chiellini e adesso, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, rischia di dover fare a meno anche del suo numero 19 per circa una ventina di giorni.

Emergenza difesa per la Juventus

La Juventus, da martedì 17 novembre, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari. Per la gara del 21 novembre, Andrea Pirlo rischia di avere gli uomini contati nel reparto arretrato. Infatti, Chiellini è fermo ai box e non rientrerà prima di un mesetto e forse non ci sarà nemmeno Bonucci. Stasera 15 novembre, il numero 19 juventino tornerà a Torino e si capirà qualcosa in più sui suoi tempi di recupero. Se Bonucci dovesse essere out per il match contro il Cagliari, a quel punto Andrea Pirlo dovrà buttare subito nella mischia Matthijs de Ligt.

Il numero 4 juventino è reduce da tre mesi di stop, dopo l'operazione alla spalla, ma viste le assenze di Chiellini e forse quella di Bonucci è possibile che debba giocare dal primo minuto. de Ligt potrebbe giocare con Demiral e Danilo. Pirlo, ritroverà anche Alex Sandro che è reduce da un problema muscolare e quest'anno non ha giocato nemmeno un minuto esattamente come il difensore olandese.

Dunque, de Ligt e il difensore brasiliano dovranno subito mettersi al servizio di Pirlo vista l'emergenza. Ma tra i due è più facile che, contro il Cagliari, giochi tra i titolari il difensore ex Ajax. Infatti, l'olandese, rispetto ad Alex Sandro, si sta allenando con i compagni da alcune settimane, evitando solamente i contrasti.

Dunque, la Juventus ha bisogno più che mai del giocatore classe '99 che è pronto a dare una mano alla sua squadra.

Terapie per Ramsey e Chiesa

In questi giorni, alla Continassa erano presenti anche Federico Chiesa e Aaron Ramsey. Il numero 22 juventino si è fermato alla vigilia della gara contro la Lazio e questo gli ha impedito di rispondere alla chiamata della nazionale italiana. Chiesa, negli ultimi giorni, ha svolto delle terapie al JTC e adesso non resta che attendere di capire quando potrà tornare a disposizione di Pirlo. Anche Aaron Ramsey ha svolto un lavoro di recupero alla Continassa e il suo rientro dovrebbe avvenire per il match contro il Ferencvaros. Adesso, la Juventus sta godendo di due giorni di riposo e la ripresa è fissata per il 17 novembre.

Da martedì si capirà qualcosa in più sui giocatori che potranno essere a disposizione contro il Cagliari.