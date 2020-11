La Juventus il 28 novembre sarà in campo per sfidare il Benevento. I bianconeri, adesso, sono in ritiro e vi resteranno ancora per qualche ora. Stamani, la Juventus ha svolto il classico risveglio muscolare in hotel per arrivare al meglio alla gara contro il Benevento. Per questa partita Andrea Pirlo farà un po' di turnover anche perché gli impegni per la sua squadra sono molti. Il tecnico bresciano, per la partita contro il Benevento, ha deciso di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo che è rimasto a Torino. Dunque, in attacco, la Juventus si affiderà alla coppia formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Anche negli altri reparti ci sarà un po' di turnover per permettere a molti titolari di riposare.

La Juventus farà un po' di turnover

La Juventus, in queste settimane, avrà diversi impegni e per questo motivo Andrea Pirlo deve essere abile a dosare le forze dei suoi giocatori. Il tecnico della Juventus, già da oggi 28 novembre, farà un po' di turnover proprio per permettere ad alcuni titolari di riposare. Uno dei giocatori che verrà a tenuto a riposo, conto il Benevento, è Juan Cuadrado. Al posto del colombiano sulla destra ci sarà Danilo, mentre in mezzo toccherà a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, sulla corsia mancina, invece, ci sarà Gianluca Frabotta. Per la Juventus, però, ci sarà l'importante rientro del suo numero 19 che ha smaltito il problema muscolare che lo ha fermato per qualche settimana.

Dunque, il ritorno di Bonucci è quanto mai prezioso vista l'assenza di Demiral e Chiellini. Contro il Benevento ci saranno anche delle novità a centrocampo, infatti, sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. In mezzo, invece, al fianco di Rodrigo Bentancur ritornerà Adrien Rabiot, con Arthur che andrà in panchina.

Mentre sulla sinistra ci dovrebbe essere Federico Chiesa. Il numero 22 juventino prenderà il posto di Federico Bernardeschi che dovrebbe godere di un turno di riposo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala.

Riposo per Alex Sandro

Il 27 novembre Andrea Pirlo ha presentato la sfida contro il Benevento ai microfoni di Jtv. Il tecnico della Juventus ha spiegato che Alex Sandro godrà di un turno di riposo visto che è appena rientrato dopo un lungo infortunio. Il tecnico bianconero, inoltre, ha parlato anche di Aaron Ramsey: "Lo vedo più come centrocampista offensivo o trequartista". Pirlo ha avuto parole di grande elogio per il centrocampista gallese sottolineando che è un giocatore molto intelligente. Oggi, Ramsey potrebbe giocare dal primo minuto visto che è in ballottaggio con Kulusevski.