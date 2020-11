L'anno scorso Maurizio Sarri lo lanciò nella mischia, dandogli la possibilità di esordire in Serie A. In questa stagione invece sta accumulando esperienza in un campionato ostico come quello della Serie B, con il sogno di tornare in futuro alla Juventus. Parliamo di Marco Olivieri, punta attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà della società bianconera. Il classe 1999 nello scorso campionato, oltre a essere una pedina fondamentale della Juve Under 23 (in Serie C), ha fatto spesso parte dell'organico della prima squadra, complice anche la rosa corta della Juventus nel settore avanzato.

In questa stagione all'Empoli, Olivieri ha già segnato un gol in Coppa Italia e uno in campionato ma l'obiettivo del giovane rimane sempre lo stesso. In un'intervista a Fantacalcio.it ha dichiarato: "Il mio sogno è ritornare alla Juventus in pianta stabile, so che é difficile, ma lavorerò durante ogni giorno per aggiungere questo obiettivo". Ha poi aggiunto che attualmente il suo unico pensiero è l'Empoli.

Marco Olivieri sull'Empoli

La punta Marco Olivieri ha avuto modo di soffermarsi anche sulla nuova esperienza professionale all'Empoli, elogiando in particolar modo l'allenatore dei toscani Dionisi. Ha infatti dichiarato: "Il mister è un giovane emergente come me e come i miei compagni di squadra, con lui ci troviamo benissimo".

Ritornando invece sulla sua esperienza nella Juventus Under 23, Olivieri ha sottolineato l'importanza delle seconde squadre. Secondo la punta infatti, una formazione del genere, rappresenta una fase utile di crescita dopo l'esperienza in Primavera: in questo modo un giocatore ha modo di crescere nel proprio club.

Riguardo invece il suo ruolo preferito, Olivieri ha dichiarato di essere una seconda punta a cui piace partire sulla sinistra per rientrare poi sul piede destro. Infine, non è mancata una sua considerazione sul Fantacalcio, gioco che appassiona tantissimi italiani. Ha infatti dichiarato: "Ci gioco da anni con gli amici, quest'anno ho speso tutto su Cristiano Ronaldo".

Infine ha aggiunto: "Mi prenderei al fantacalcio? Prima ritorno in Serie A e poi ci ragiono sopra".

La carriera di Marco Olivieri

Le statistiche di questa stagione di Marco Olivieri all'Empoli parlano finora di cinque presenze e un gol in campionato, e di una presenza e una rete in Coppa Italia. Proprio l'Empoli è la società in cui è cresciuto, facendo tutta la trafila nelle giovanili. Nella stagione 2017-2018 era poi arrivato in prestito alla Primavera della Juventus per essere poi riscattato dalla società bianconera nel 2019. Come già accennato, l'anno scorso è stato un punto riferimento della Juventus Under 23 di Fabio Pecchia. Ha inoltre fatto tutta la trafila anche nelle nazionali giovanili dell'Italia, arrivando per adesso fino all'under 20.