La Juventus, questo pomeriggio 12 novembre, tornerà alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Cagliari. Ovviamente, Andrea Pirlo dovrà lavorare con un gruppo molto ristretto a causa dell'assenza dei 15 nazionali. Ma per il tecnico bresciano ci sono buone notizie dall'infermeria visto che ritroverà sia Alex Sandro che Matthijs de Ligt. Entrambi vanno verso la convocazione per la gara contro il Cagliari, mentre per quanto riguarda Giorgio Chiellini lo stop sarà un po' più lungo e per rivederlo in campo ci vorrà circa un mese.

Juventus in ansia per Demiral

La Juventus tornerà alla Continassa per allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo.

Al JTC ci saranno pochi giocatori e alcuni di loro saranno alle prese con la riabilitazione. Tra questi ci saranno Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Aaron Ramsey. Il numero 3 juventino ne avrà ancora per un po' e per lui si prevede uno stop di circa un mese. Ma fortunatamente la Juventus ritroverà Matthijs de Ligt che contro il Cagliari sarà a disposizione. Per quanto riguarda la retroguardia bianconera, c'è un po' di apprensione per Merih Demiral. Il numero 28 juventino, ieri 11 novembre, era in campo con la sua Turchia per affrontare la Croazia. Ma nell'intervallo della sfida, il giocatore croato Vida è risultato positivo al Covid-19. Dunque, adesso Merih Demiral andrà monitorato con grande attenzione.

Anche per tale ragione, il ritorno di Matthijs de Ligt è decisamente prezioso.

La Juventus spera di poter tenere Chiesa a Torino

Uno dei giocatori della Juventus che ancora non ha lasciato Torino è Federico Chiesa. Il numero 22 juventino contro la Lazio non ha giocato a causa di un problema fisico. La Juventus spera di poter evitare a Chiesa il viaggio verso Coverciano e di poterlo tenere al JTC per curarsi.

Oggi (12 novembre) il numero 22 juventino è ancora a Torino e si attende di capire se prenderà parte agli impegni dell'Italia.

Un altro dei giocatori della Juventus che ha saltato la sfida contro la Lazio è Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino si è fermato nella gara di Champions League contro il Ferencvaros per un problema alla coscia.

Ramsey sta proseguendo il suo recupero e probabilmente rientrerà a breve. Infatti, il gallese potrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo per il match di ritorno contro il Ferencvaros. La sfida contro gli ungheresi sarà in programma il 24 novembre. Inoltre, in queste ore, la Juventus è in ansia anche per Adrien Rabiot che ha un piccolo fastidio muscolare. Adesso resta da capire se il numero 25 juventino tornerà a Torino oppure se resterà in Francia.