Dieci anni fa i tifosi dell'Inter festeggiarono una delle pagine più emozionanti della storia nerazzurra. José Mourinho guidò la squadra verso la conquista del Triplete, grazie ai successi in Coppa Italia, campionato e Champions League. Tanti giocatori protagonisti di quella stagione hanno smesso di giocare, ci sono però alcuni che ancora calcano i campi professionistici. Su tutti il terzino destro brasiliano Maicon, che all'età di 39 anni è ancora protagonista in Brasile, nella società Villa Nova. Nelle ultime ore però è rimbalzata una clamorosa notizia, quella di un possibile approdo dell'ex Inter in Italia, in una società di Serie D.

A confermarlo proprio il direttore sportivo del Sona, squadra di Serie D della provincia di Padova. Claudio Ferrarese, in un'intervista a PadovaSport.tv, ha confermato l'intenzione di portare il brasiliano in Italia almeno fino a fine stagione. Il direttore sportivo ha dichiarato: "Questa è un’idea di un mese e mezzo fa, ci sono tanti passaggi da fare, non diamola per conclusa. Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani".

Maicon potrebbe tornare in Italia: è vicino alla firma con il Sona, squadra di Serie D

Il direttore sportivo del Sona (squadra di Serie D) ha confermato la trattativa che potrebbe portare Maicon nella squadra veneta. Un passo importante dal punto di vista tecnico e di visibilità per il Sona, attualmente 15esima in classifica nel suo girone di Serie D.

Il brasiliano fra l'altro vorrebbe tornare in Italia anche per curare alcuni suoi interessi che tuttora ha a Milano. Il giocatore vivrebbe a Verona e giocherebbe almeno fino a fine stagione con il Sona. Una carriera lunghissima quella di Maicon, partita nel 2001 dal Cruzeiro e passata per società importanti come Inter, Manchester City e Roma.

La carriera di Maicon

Il terzino brasiliano Maicon ha iniziato la sua carriera nel Cruzeiro, dopo tre stagioni nella società brasiliana è passato nel 2004 al Monaco fino al 2006. Il giocatore però diventa uno dei terzini più forti al mondo all'Inter, nella società milanese gioca dal 2006 al 2012 conquistando prestigiosi trofei.

Abbiamo parlato del Triplete nel 2010, ma il brasiliano vanta nel suo palmares anche tre Supercoppe Italiane, un'altra Coppa Italia (oltre a quella del Triplete), un Mondiale per Club ed altri tre scudetti. In Brasile invece ha conquistato un campionato brasiliano ed una coppa nazionale con il Cruzeiro. Dopo l'esperienza all'Inter, si trasferisce al Manchester City. Appena una stagione in Premier League per far ritorno nel 2013 in Italia, alla Roma. Gioca tre stagioni con la società giallorossa per poi ritornare in Brasile nel 2017 nell'Avai. L'anno successivo gioca nel Criciuma, mentre dal 2020 milita nel Villa Nova.