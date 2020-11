Negli ultimi giorni ha destato clamore tra i tifosi della Juventus l'intervista che ha visto protagonista Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo è stato l'artefice dell'arrivo in Italia di Paulo Dybala, acquistato nel lontano dal 2012. Proprio l'ex massimo dirigente siciliano ha lanciato una frecciatina pesante alla Juventus per la scelta di non considerarlo titolare ed ha consigliato al giocatore di trasferirsi al Real Madrid. Sull'argomento è tornato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi in un'intervista a Radio Bianconera: "Zamparini è un grande imprenditore ma calcisticamente fa un po' di confusione".

Lo stesso Moggi ha sottolineato di aver sentito tante persone in questi giorni parlare a sproposito di Paulo Dybala e secondo l'ex amministratore delegato bianconero Zamparini è una di queste. Ha poi chiuso l'argomento dichiarando: "I dirigenti della Juventus non devono dar retta a quello che si dice in giro".

Zamparini, stoccata alla Juventus sul caso Dybala

In una recente intervista al giornale sportivo Tuttosport, l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha criticato in maniera decisa la gestione di Paulo Dybala. L'imprenditore ha infatti dichiarato che è "una bestemmia che l'argentino non sia titolare in Serie A". Ha poi aggiunto che è un giocatore che ha bisogno di brillare in un top club e che alla Juventus è oscurato da Cristiano Ronaldo.

Per questo, secondo Zamparini, dovrebbe accettare una nuova esperienza professionale, magari al Real Madrid.

Luciano Moggi sulla sentenza Juventus-Napoli

L'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi è tornato anche sulla sentenza ai danni del Napoli in merito alla mancata presentazione della squadra di Gattuso al match di Serie contro la Juventus del 4 ottobre.

Il Tribunale d'Appello nella giornata di martedì 10 novembre ha confermato la sentenza del Giudice Sportivo ufficializzando la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione ai campani. Nel verdetto emanato dal Tribunale si evince come il Napoli avesse già deciso di non partire per Torino già prima di aver consultato l'Asl territoriale.

Lo dimostrerebbe infatti il volo per Torino cancellato in anticipo dalla società campana. A tal riguardo Moggi ha dichiarato: "Non so se il Napoli farà un passo indietro, sicuramente la sentenza glielo consiglia". Ha poi aggiunto: "La Juventus ha rispettato il protocollo sanitario Figc-Governo, il Napoli vista la sentenza si può dire che invece non lo abbia rispettato".

Il Napoli ha il diritto di appellarsi dopo la sentenza del Tribunale d'Appello

Infine Luciano Moggi ha chiuso l'argomento sottolineando come la società campana abbia comunque tutto il diritto di appellarsi ai vari gradi di giudizio (Collegio arbitrale del Coni e successivamente al Tar del Lazio). Secondo l'ex dirigente però un verdetto diverso metterebbe a rischio la conclusione del campionato di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni nei prossimi giorni il Napoli dovrebbe depositare l'appello al Coni.

La società campana però rischia ulteriori sanzioni, si parla infatti di un possibile deferimento che potrebbe partire dalla Commissione disciplinare della Figc.