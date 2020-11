Il Calciomercato della Juventus mette nel mirino la difesa. Fabio Paratici potrebbe ringiovanire un reparto che presto dovrà trovare i sostituti di Chiellini (36 anni) e Bonucci, 33 primavere alle spalle. Per il futuro la retroguardia bianconera sarà guidata da De Ligt che avrà come scudiero Demiral. Ovviamente non basta e così si sonda il mercato per cercare di trovare gli uomini giusti.

Alaba il nome caldo del calciomercato della Juventus

A fare il punto sulle trattative in difesa della Juventus è il quotidiano Tuttosport. In cima alla lista dei preferiti ci sarebbe sempre David Alaba che lascerà il Bayer Monaco a fine stagione.

Il contratto in scadenza a giugno ne fa una vera e propria occasione. Tolti i costi del cartellino l’austriaco è pronto a diventare una degli uomini più corteggiati d’Europa, infatti sulle sue tracce ci sarebbero tutti i top team europei, Real Madrid, Barcellona e le due squadre di Manchester in testa.

La Juve è pronta ad entrare nella corsa anche se per ora il giocatore spara alto e vorrebbe 15 milioni di euro a stagione. Alaba resta il preferito perché capace di giocare sia al centro che sulla parte sinistra della retroguardia. E poi c’è il fattore esperienza, con il Bayern Monaco ha vinto tutto, Champions League compresa.

Milenkovic e Diego Carlos nel radar di Paratici

Le alternative al colpo di mercato Alaba per la Juventus non mancano.

Come detto la corsa per l’austriaco sarà dura e quindi è meglio coprirsi le spalle e cercare alternative di livello. In Spagna, e più precisamente nel Siviglia gioca Diego Carlos, 27 anni, gran fisico e ottima capacità di guidare la difesa degli andalusi con cui qualche mese fa ha vinto l’Europa League.

Quaranta milioni il prezzo del cartellino che per ora spaventa un po’ i dirigenti bianconeri.

Così allo studio ci sarebbe anche una nuova possibile trattativa con la Fiorentina. L’affare Chiesa ha riaperto i dialoghi tra le società e ora nel mirino dei Campioni d’Italia ci sarebbe Milenkovic. Il ventitreenne serbo, come Alaba, è un jolly capace di disimpegnarsi sia al centro che a destra e soprattutto sia in una linea a quattro che in una a tre.

Nella viola è cresciuto in maniera esponenziale e adesso è uno dei migliori difensori del campionato italiano. L’occasione potrebbe diventare ghiotta nei prossimi mesi visto che il suo contratto scade nel 2022 e al momento non ci sono indizi che portano al rinnovo. La Fiorentina se non trovasse l’accordo sarebbe costretta a venderlo nel 2021 per non perderlo a zero qualche mese dopo. La Juventus guarda con attenzione e dovrà stare attenta al Milan che già l’estate scorsa ha provato a portare Milenkovic in rossonero.