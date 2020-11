Il nome di Leo Messi ha sicuramente caratterizzato la scorsa sessione di calciomercato. Questa estate, infatti, sembrava ormai scontato l'addio al Barcellona, con la Pulce che aveva pubblicamente annunciato la volontà di lasciare i blaugrana. Un divorzio che, però, non è arrivato per via della scadenza della clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi a costo zero. Ogni discorso è adesso rinviato al prossimo anno, quando andrà in scadenza di contratto e sarà libero di accasarsi a parametro zero. E potrebbe tornare in auge l'Inter come papabile destinazione, dopo che i nerazzurri avevano accarezzato il sogno di abbracciare la Pulce già questa estate.

Inter in corsa per Messi

In casa Inter, stando a quanto riportato da Sportmediaset, si continua dunque a coltivare il sogno Leo Messi. Questa estate erano sempre più frequenti le voci che volevano i nerazzurri fortemente interessati alla Pulce, che premeva per liberarsi a costo zero dal Barcellona. Il fuoriclasse argentino aveva una clausola che gli avrebbe permesso di svincolarsi qualora lo avesse comunicato entro fine maggio ma l'emergenza relativa al Coronavirus ha sconvolto tutto, con la stagione calcistica terminata ad agosto. Proprio per questo Messi ha comunicato troppo tardi la volontà di lasciare la Catalogna e la cosa ha bloccato la possibilità di andare via a costo zero.

Ad alimentare la speranza di vedere la Pulce a Milano era stata PPTV (la televisione di cui è proprietaria Suning) che alla fine dello scorso campionato aveva pubblicato una locandina con l'immagine di Leo Messi proiettata sul Duomo per presentare il match tra Inter e Napoli, valido per la penultima giornata della Serie A 2019-20.

Un sogno che potrebbe essere stato solo rinviato visto che, stando a quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro sarebbe in corsa per riuscire ad accaparrarsi le sue prestazioni. Messi è in scadenza di contratto e per questo, senza rinnovo, da febbraio potrà accordarsi in vista della prossima stagione.

Da battere, però, c'è sempre la concorrenza del Manchester City, con Pep Guardiola che tornerebbe volentieri a lavorare con il classe 1987.

Le cifre

Le cifre dell'arrivo di Leo Messi all'Inter sarebbero sicuramente molto alte. La Pulce, infatti, potrebbe firmare un contratto biennale da 50 milioni di euro l'anno: ad aiutare il club nerazzurro potrebbe essere il capitolo delle sponsorizzazioni.

In bilico ci sono sia Pirelli che Nike, con Adidas e Samsung che potrebbero garantire una cifra complessiva sicuramente superiore rispetto a quella percepita attualmente dalla società nerazzurra, di poco superiore ai 20 milioni di euro. L'obiettivo è sfondare proprio quei 50 milioni che permetterebbero a Suning di bruciare la concorrenza del Manchester City per arrivare al fuoriclasse argentino.