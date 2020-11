In questo inizio stagione la Juventus non sta avendo a disposizione il miglior Paulo Dybala. L'argentino infatti sta faticando a ritrovare la condizione ottimale dopo l'infortunio subito ad agosto e, anche domenica contro la Lazio, si è visto come sia lontano dal talento ammirato soprattutto la scorsa stagione. Tante le critiche piovute sull'argentino, anche da parte dei tifosi juventini che lo hanno considerato uno dei responsabili del pareggio subito dalla Juventus negli ultimi secondi del match contro la Lazio.

A difendere il 10 bianconero ci ha pensato Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo fu colui che ebbe l'intuizione di acquistare Dybala nel 2012: l'attaccante giocò tre stagioni con la maglia dei siciliani.

Proprio l'ex massimo dirigente, in un'intervista a Tuttosport, ha criticato la gestione dell'argentino da parte della Juventus: "Che non sia un titolare in Serie A è una bestemmia, non capisco come gli addetti ai lavori tendano a dimenticarsi che sia un fuoriclasse". Ha poi aggiunto: "Sono ancora convinto che Dybala diventerà il nuovo Messi".

Maurizio Zamparini invitò Dybala lasciare Torino tre anni fa

Lo stesso ex presidente del Palermo ha raccontato al giornale sportivo torinese di aver suggerito a Dybala di lasciare Torino. Secondo Zamparini infatti il campionato migliore per valorizzare il talento dell'argentino è quello spagnolo: "Paulo è più da Spagna, Barcellona e Real Madrid".

L'ex patron rosanero ha poi affermato che Dybala si trova molto bene alla Juventus, sottolineando di essere affezionato all'argentino e di considerarlo più di un suo ex giocatore.

Ha poi rimarcato il fatto di aver sempre apprezzato i giocatori di talento e Paulo fa parte di questa categoria.

Zamparini è poi tornato sulla trattativa che nel 2015 portò Dybala dal Palermo alla Juventus, dichiarando: "Mi sarebbe piaciuto tenerlo a Palermo, ma l'affare conveniva a tutti".

'Paulo Dybala deve andare a fare il numero uno in un'altra big'

Il problema di fondo, secondo Zamparini, è che Paulo Dybala non può fare il vice di Cristiano Ronaldo: il portoghese, essendo un campione assoluto, oscurerebbe il talento dell'argentino. Per questo, secondo l'ex presidente del Palermo, è meglio che il 10 bianconero lasci la Juventus già a gennaio: "Con Cristiano Ronaldo in bianconero consiglio a Paulo di andare a fare il numero uno altrove".

A proposito dell'argentino, non è escluso che il consiglio di Zamparini possa concretizzarsi, se non a gennaio, almeno in estate. Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per Dybala di rinnovare il suo contratto con la Juventus, in scadenza a giugno 2022. Se l'argentino dovesse arrivare in estate senza aver ancora rinnovato con la società bianconera, potrebbe lasciare Torino, in modo che la Juventus possa monetizzare da una sua cessione.