Il weekend di Serie A ci regala l'ennesimo banco di prova per l'Inter, reduce dal pareggio interno contro il Parma della settimana scorsa e dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. I nerazurri sfideranno l'Atalanta, anche se la squadra di Gasperini arriva da un periodo di forma non ideale. Ciò che è emerso nelle ultime partite è la mancanza di solidità difensiva, ma anche l'assenza di alternative nel settore offensivo. Contro la squadra allenata da Zinedine Zidane il tecnico Antonio Conte ha dovuto adattare Ivan Perisic in avanti. Il croato ha sostituito l'infortunato Romelu Lukaku e ha giocato a fianco di Lautaro Martinez.

Entrambe le punte hanno realizzato i gol per l'Inter, anche se non decisivi per la vittoria. Il sostituto naturale di Lukaku sarebbe dovuto essere Pinamonti, che Conte in questo momento sembra non considerare se non a partita in corso. Per questo a gennaio l'Inter potrebbe decise di investire anche su una punta che possa essere l'alternativa a Lukaku, ma che allo stesso tempo possa anche giocarsi insieme. Il profilo individuato dalla società nerazzurra sembrerebbe essere Arkadius Milik, oramai fuori rosa al Napoli. L'Inter potrebbe giocarsi la carta Vecino per convincere i campani a cederlo.

Possibile scambio Vecino-Milik con il Napoli

Il sito Calciomercato.com riporta in queste ultime ore un possibile scambio che potrebbe definirsi durante il calciomercato invernale.

Inter e Napoli, società che hanno un buonissimo rapporto dopo il trasferimento di Politano dai nerazzurri ai campani, potrebbero definire uno scambio davvero interessante. A Milano potrebbe finire Milik mentre a Napoli si trasferirebbe Vecino. La punta ex Ajax va in scadenza a giugno 2021 e per la società campana sarà importante trovare un venditore a gennaio così da monetizzare da una sua eventuale cessione.

Allo stesso tempo cerca una nuova esperienza professionale Matias Vecino, finito ai margini del progetto sportivo nerazzurro. Probabile quindi che possa definirsi questo scambio di mercato, considerando che il centrocampista uruguaiano è stato obiettivo del Napoli durante il calciomercato estivo. La trattativa non si è concretizzata per le richieste dell'Inter, ritenute eccessive da parte del Napoli.

Il possibile mercato dell'Inter

L'eventuale arrivo di Milik permetterebbe all'Inter di cedere in prestito Andrea Pinamonti. Allo stesso tempo alleggerirebbe ulteriormente la rosa e il monte ingaggi grazie alla cessione di Matias Vecino. L'uruguaiano però potrebbe non essere il solo a lasciare a titolo definitivo la società nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche Nainggolan potrebbe essere ceduto e fare ritorno al Cagliari. Altro candidato a partire è Christian Eriksen, che piace al Paris Saint Germain.