Tra i rossoneri non ci dovrebbero essere sorprese nell'undici titolare che domenica scenderà in campo per la gara contro il Napoli. La squadra meneghina sarà allenata, eccezionalmente, da Daniele Bonera, visto che Stefano Pioli e il suo assistente Giacomo Murelli sono entrambi positivi alla Covid-19. Il pacchetto difensivo sarà composto dai soliti quattro: Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli (che si è ripreso dal problema ai flessori) e Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà il binomio inamovibile formato da Franck Kessie e Ismael Bennacer, con Alexis Saelemaekers (anche lui di ritorno), Hakan Calhanoglu e Ante Rebic dietro a Zlatan Ibrahimovic.

Cambio forzato a sinistra per il Milan, Rafael Leao si è infortunato in nazionale e purtroppo salterà il big match. L'attaccante è sceso in campo dopo l'intervallo per giocare nella seconda metà della partita del Portogallo Under 21 contro l'Olanda. Leao è stato sostituito 37 minuti dopo il suo ingresso per un problema fisico, e ovviamente i tifosi ora sono preoccupati per l'entità dell'infortunio proprio quando la squadra era tornata in piena forma.

Questa la probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Sarà molto importante valutare la tenuta fisica di Ante Rebic, apparso ancora appannato, nelle ultime uscite, dopo l'infortunio subito al gomito.

Verso Napoli-Milan: problemi per Gattuso

Non sarà un big match facile per Rino Gattuso, allenatore del Napoli da sempre legato ai colori rossoneri. Le difficoltà che dovrà affrontare 'Ringhio' non saranno solo emotive visto che il tecnico italiano ha diversi problemi di formazione. Uno dei giocatori più in forma, il nigeriano Osimhen, sarà sicuramente out dopo l'infortunio subito in Nazionale.

Lo staff medico del Napoli, però, starebbe cercando di recuperare altre due pedine fondamentali, vale a dire David Ospina e Tiemoué Bakayoko. I due giocatori, secondo quanto riportato da 'tuttonapoli.net', si sarebbero allenati in gruppo nella giornata di ieri e potrebbero partire nell'undici titolare nel big match di domenica sera.

Questa la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Sarà da valutare come Rino Gattuso gestirà il match, perchè Dries Mertens potrebbe soffrire il confronto fisico con i due difensori centrali del Milan.