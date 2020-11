Dopo aver apportato un cambiamento strutturale nella sua politica di mercato, il Milan avrebbe intenzione di sfruttare anche la finestra invernale per arricchire il proprio parco giocatori. I nomi che circolano in questo momento sono quelli di Kabak, Maksimovic, Emerson e Simakan e dell'attaccante del Real Madrid Jovic.

Gli acquisti portati a termine in estate suggeriscono chiaramente che i rossoneri hanno un piano chiaro, cioè quello di acquistare calciatori giovani con ampi margini di sviluppo. Gli ingressi in rosa di Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Jens Petter Hauge, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers lo dimostrano, sebbene il giocatore del Real Madrid sia in prestito secco.

I rossoneri, però, non hanno chiuso l'ultima finestra di mercato come si aspettavano. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno infatti provato ad ingaggiare un difensore centrale che avrebbe dato respiro ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer senza però riuscirci, da qui l'ipotesi di sfruttare gennaio per rinforzare il reparto difensivo.

Kabak nei radar rossoneri

Secondo quanto riportato da 'milannews.it', Ozan Kabak resta uno degli obiettivi principali del Milan per il mercato di gennaio. Il difensore turco è stato vicino ai rossoneri in estate ma l’operazione non è andata in porto per i costi e perché lo Schalke 04 non era pronto per trovare un rimpiazzo. I rossoneri potrebbero offrire 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni anche se in estate la richiesta era di 25.

Il 21enne, lo ricordiamo, è arrivato in Germania dal Galatasaray con cui ha giocato 14 partite di campionato e tre di Champions League, successivamente ha militato nello Stoccarda e adesso nello Schalke 04.

Maksimovic al Milan potrebbe essere un'idea

Secondo quanto riportato da 'Milanlive.it', Maksimovic è un altro giocatore a cui il Milan sarebbe interessato.

Il Napoli avrebbe allacciato contatti anche con l'Inter e due club di Premier League, la concorrenza sarà dunque agguerrita. Il 28enne serbo è un giocatore molto più esperto rispetto a Kabak ed il suo contratto con il club partenopeo scadrà nell'estate del 2021. Ciò significa che sarebbe libero di accordarsi con altri club alla fine del mercato di gennaio, ecco che il Milan potrebbe provare a sfruttare questa condizione per acquistarlo ad un prezzo ridotto dal Napoli.

Il serbo è un giocatore versatile essendo in grado di giocare in quattro posizioni diverse e sarebbe un altro leader all'interno dello spogliatoio rossonero insieme a Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Ritorno di fiamma per Simakan

Nella parte finale della scorsa sessione di mercato, il Milan come già ricordato ha cercato con insistenza un difensore centrale. Nonostante l'interesse di molti altri club di Serie A, Premier League e Bundesliga, Simakan è rimasto però allo Strasburgo e questo potrebbe dare al Milan la possibilità di acquistarlo a gennaio.

Secondo quanto riportato da 'pianetamilan.it', si presenta come un'opzione 'low cost' e potrebbe essere disponibile per la cifra di 15 milioni di euro bonus inclusi.

Il Milan dovrebbe affrontare una grande concorrenza ma potrebbe valerne la pena visto che il giocatore ha solamente 20 anni ed ampi margini di crescita.

Rossoneri alla finestra, Jovic in uscita dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l'attaccante del Real Madrid Luka Jovic potrebbe lasciare gli spagnoli a gennaio. L'agente di Jovic, Fali Ramadani, ha ottimi rapporti con la dirigenza del Milan e questo potrebbe non essere un affare complicato da portare a termine, soprattutto se dovesse arrivare con la formula del prestito. Anche Milan e Real hanno ottimi rapporti, come si evince dalle trattative che hanno coinvolto Theo Hernandez e Brahim Diaz. L'attaccante potrebbe dare a Stefano Pioli la possibilità di far rifiatare Zlatan Ibrahimovic, il quale rimane in ogni caso il titolare indiscusso.

L'ultimo nome sulla lista di Maldini sarebbe quello di Emerson, difensore 21enne di proprietà del Barcellona ma oggi in prestito al Betis.