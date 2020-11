"Al di là dell'uniformità dei controlli, ci sono regole che ci permettono di dare uniformità al campionato". Ha poi aggiunto: "Se non si rispetta il protocollo c'è chi controllerà ed eventualmente punirà". Si è così è espresso il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima del match Lazio-Juventus, in riferimento alla vicenda tamponi che sta riguardando la Lazio. Tutto è partito circa due settimane fa. La Uefa prima del match contro il Bruges avrebbe riscontrato delle positività di alcuni giocatori non confermate però dai controlli effettuati dai laboratori incaricati dalla società laziale nell'effettuare tamponi.

Stessa situazione si è ripetuta contro lo Zenit San Pietroburgo, con la Lazio che non ha potuto schierare i vari Immobile, Leiva e Luis Alberto. Anche contro la Juventus Inzaghi non ha potuto disporre di giocatori importanti come Immobile, Leiva e Strakosha.

Fabio Paratici sulla vicenda tamponi che sta riguardando la Lazio

Attualmente c'è un'indagine in corso per capire un'eventuale omissione da parte di Lotito nella comunicazione dei positivi all'Asl di competenza e alla Lega di Serie A. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha voluto ribadire l'importanza di rispettare le regole. In questo modo c'è la possibilità di concludere il campionato altrimenti si rischia di fermare il sistema calcio.

In tal caso l'impatto economico potrebbe essere devastante per tutto il calcio italiano. Nel frattempo la Procura ha sequestrato i tamponi riguardanti i giocatori della Lazio ed è pronta ad indagare rianalizzandoli. Una vicenda che potrebbe determinare sanzioni davvero pesanti nei confronti della società di Lotito.

La questione Juventus-Napoli

Altro argomento di attualità in questi giorni è il ricorso del Napoli al Tribunale d'Appello Federale in merito alla scelta della Giustizia sportiva di sanzionare la società campana per non essersi presentata per il match di campionato contro la Juventus. In quell'occasione fu l'Asl locale ad impedire ai campani di raggiungere Torino e disputare il match.

Nonostante questo il giudice sportivo sottolineò come la vittoria a tavolino della Juventus per 3 a 0 ed il -1 inflitto al Napoli in classifica era motivato dal fatto che i campani avevano già disdetto il volo per Torino già prima dell'intervento dell'Asl locale. Il 10 novembre potrebbe arrivare la decisione del Tribunale. Secondo le ultime indiscrezioni probabile che venga confermata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Napoli. In tal caso la società campana potrebbe ricorrere addirittura alla corte del Coni e, se necessario, appellarsi anche al Tar del Lazio.