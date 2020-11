Bruno Fernandes sarebbe nel mirino della Juventus. Il sito spagnolo fichajes.net inserisce il portoghese nella lista di mercato dei bianconeri che stanno cercando un centrocampista di qualità. Uno dei nomi più caldi è sempre Houssem Aouar del Lione, su cui c’è anche il pesante pressing dell’Arsenal. Il francese di 22 anni a quanto pare non è l’unico nome per rinforzare la mediana nel ruolo di trequartista, Ora ci sarebbe anche Bruno Fernandes che a quanto pare non sembra essere più molto felice al Manchester United.

Arrivato nel gennaio scorso per 55 milioni di euro, è stato l’uomo del salto di qualità del Red Devils durante la scorsa stagione.

Dodici reti in ventidue gare giocate, niente male per un centrocampista che già nei tre anni precedenti allo Sporting Lisbona aveva segnato ben 64 gol. Una crescita esponenziale che continua, come testimoniano i sei centri in undici partite da ottobre a oggi.

Juventus, assalto a Bruno Fernandes

Il sito Fichajes.net evidenza come l’affare Bruno Fernandes potrebbe diventare obiettivo caldo per la Juventus e non solo, sulle sue tracce ci sarebbero infatti sia il Barcellona che il Real Madrid, oltre che i Campioni d’Europa del Bayern Monaco. Il problema è la stagione che sta vivendo lo United.

Solskjaer al momento è quattordicesimo in classifica con 10 punti, anche se va detto che ha una partita in meno rispetto al resto del gruppo.

Il piatto piange e anche in Champions League la sconfitta della settimana scorsa in Turchia ha complicato le cose. Gli inglesi sono primi insieme al Lipsia ma senza questo scivolone avrebbero potuto volare ancora più in alto dopo aver battuto il PSG in trasferta.

Insomma le voci che arrivano dalla Spagna parlano di un Bruno Fernandes che potrebbe iniziare a guardarsi intorno, soprattutto se non dovesse arrivare almeno la qualificazione alla prossima Champions.

Ovviamente portare via il portoghese da Old Trafford non sarebbe di certo economico. Pagato 55 milioni oggi ha una valutazione che si aggirerebbe tra i 60 e gli 80 milioni di euro.

Ritorno in Italia per Bruno Fernandes

Nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire davvero ad acquistare Bruno Fernandes, per lui sarebbe un ritorno in Italia.

Il grande pubblico ha iniziato a conoscerlo nella piccola Novara dove ad appena sedici anni era già in prima squadra e spesso in campo. Nel 2013 passa all’Udinese dove gioca per tre stagioni e colleziona 86 presenze. L’ultima squadra italiana ad averlo in rosa è la Sampdoria dove Bruno Fernandes rimane due stagione in cui, con Giampaolo, non gioca sempre titolare.

Ecco quindi che nel 2017 le sirene di casa iniziano a cantare e il centrocampista non riesce a dire no. Approda allo Sporting Lisbona con tre stagioni straordinarie e il posto fisso tra i convocati della Nazionale del suo Paese. Il resto è storia recente con l’Inghilterra che rischia di essere già il suo passato. D’altronde, nonostante siano anni che sentiamo pronunciare il suo nome, Bruno Fernandes ha solo 26 primavere alle sue spalle e quindi ha molto da dare a chiunque riuscirà ad acquistarlo.

La Juventus potrebbe provarci insieme a tante big del calcio europeo.