Uno dei trasferimenti più discussi dell'estate è stato il passaggio del centrocampista Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona. A Torino invece è finito il mediano brasiliano Arthur Melo. Entrambi i giocatori non sono stati impiegati con regolarità dai rispettivi allenatori in questo inizio stagione, in particolar modo il bosniaco. Proprio Pjanic in un'intervista a Canal Plus ha parlato dei suoi obiettivi professionali, svelando anche qualche retroscena del passato. Ha infatti dichiarato: "Ho avuto la possibilità di andare in club come Bayern Monaco e Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento giusto".

Il centrocampista bosniaco ha anche aggiunto che avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus due anni prima del suo reale arrivo a Torino, ma decise di aspettare per la troppa concorrenza che c'era in bianconero. In quegli anni infatti la Juventus vantava giocatori del calibro di Pogba, Vidal, Pirlo e Marchisio. Ha poi raccontato anche della possibilità di poter giocare con la nazionale francese. Pjanic è infatti cresciuto nel Lione ottenendo il passaporto francese dopo qualche stagione.

Miralem Pjanic e il no alla nazionale francese

Fu l'ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech a contattare Pjanic per sondare la sua disponibilità a essere convocato con la nazionale transalpina. Il centrocampista bosniaco del Barcellona ha dichiarato che non ha voluto tradire la nazione in cui è nato e ha scelto di indossare la maglia della Bosnia rifiutando la proposta di Domenech.

Si è poi soffermato sull'attuale esperienza professionale al Barcellona. A tal riguardo ha sottolineato: "Adesso gioco nel Barcellona, il miglior club del mondo con lo stile di gioco con il quale ho sempre voluto giocare". Ha poi ribadito però di non essere ancora soddisfatto in quanto l'obiettivo rimane quello di vincere competizioni importanti.

La stagione di Miralem Pjanic al Barcellona

Un inizio di stagione al Barcellona non ideale per Miralem Pjanic, spesso relegato in panchina dal tecnico Ronald Koeman.

Anche nell'ultimo match contro il Betis Siviglia il centrocampista bosniaco è partito come riserva entrando solo nei minuti finali. In questo momento non sembra essere considerato una prima scelta nel Barcellona in quanto spesso gli vengono preferiti De Jong e Busquets. Il bosniaco si è trasferito al Barcellona nello scambio che ha portato Arthur alla Juventus.

La società bianconera ha dovuto aggiungere intorno ai 10 milioni di euro in quanto il nazionale brasiliano è stato valutato di più rispetto al bosniaco. Pjanic ritroverà la Juventus il prossimo 5 dicembre in Champions League, quando il Barcellona affronterà la squadra di Pirlo nella sesta e ultima giornata del girone della massima competizione europea.