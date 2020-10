L'infortunio di Romelu Lukaku (salterà il match contro il Parma e probabilmente quello di Champions League contro il Real Madrid) mette in risalto la necessità per l'Inter di disporre di una punta affidabile, anche come alternativa al belga. Il tecnico Antonio Conte ha attualmente a disposizione Andrea Pinamonti, che però non sembra ancora pronto per ricoprire un ruolo decisivo in una squadra ambiziosa come quella nerazzurra. Peraltro non è escluso che il nazionale under 21 italiano possa essere ceduto in prestito a gennaio. In tal caso dovrebbe arrivare in nerazzurro una quarta punta di esperienza, che possa rappresentare, anche tatticamente, un'alternativa importante per il settore avanzato dell'Inter.

Come scrive Calciomercato.com il giocatore individuato da Antonio Conte come rinforzo in avanti sarebbe la punta ivoriana del Parma Gervinho. Il classe 1987 sarebbe il profilo ideale, in quanto garantirebbe un "contropiedista" alla squadra nerazzurra.

Inter, potrebbe arrivare Gervinho a gennaio

Secondo Calciomercato.com l'Inter a gennaio potrebbe investire su Gervinho. L'ivoriano piace a Conte, anche perché darebbe l'opportunità di sfruttare al massimo il contropiede nelle partite in cui diventa importante difendere. Il classe 1987 ha un contratto fino a giugno 2022, il Parma avallerebbe la sua cessione in quanto è uno dei giocatori che più pesa sul bilancio societario. L'eventuale arrivo a Milano di Gervinho però passerebbe dalla cessione in prestito di Pinamonti.

In estate si era parlato di uno scambio di prestiti che avrebbe coinvolto proprio la punta della nazionale under 21 italiana e l'ivoriano del Parma. Sarebbe stato Raiola, agente di Pinamonti, a fermare la trattativa in quanto il suo assistito non avrebbe la garanzia di giocatore titolare in Emilia: la squadra di Liverani infatti dispone già di due punte come Cornelius e Inglese.

I possibili rinnovi di contratto dell'Inter

L'Inter starebbe intanto lavorando al rinnovo dei contratti di Lautaro Martinez e di Alessandro Bastoni. La punta argentina vorrebbe un incremento dell'ingaggio e potrebbe andare a firmare una nuova intesa a 5 milioni di euro a stagione. Mentre il difensore italiano avrebbe chiesto almeno il doppio rispetto all'attuale stipendio che percepisce con la società nerazzurra: potrebbe andare a prolungare il suo contratto almeno fino a giugno 2025 con un ingaggio a 3 milioni di euro a stagione.

Sarebbero entrambe conferme importanti per il presente ed il futuro.

Diverso è invece il discorso per Skriniar e Eriksen, entrambi i giocatori paiono destinati a lasciare l'Inter nei prossimi mesi. Lo slovacco piace a Barcellona, Real Madrid e Tottenham, il danese interesserebbe invece al Paris Saint Germain.