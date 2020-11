La Spal espugna il Granillo e batte la Reggina. 0-1 il punteggio finale a Reggio Calabria nel match disputato oggi, 1 novembre, con fischio di inizio alle 15. Decisiva la rete di Castro, con i padroni di casa ridotti in dieci per l’espulsione di Menez al 23° minuto. Sfortunata la Reggina, che ha colpito un palo con Denis nella ripresa. Inoltre, l’attaccante ha fallito un altro rigore dopo quello contro il Cosenza. La Spal con questa vittoria supera gli amaranto in classifica e si porta a quota 9 punti.

Primo tempo

Mister Toscano schiera i suoi con il 3-4-1-2. Davanti a Guarna ci sono Loiacono, Cionek e Delprato, con Rolando e Liotti sugli esterni e Bianchi e Crisetig in mezzo.

Bellomo a supporto di Denis e Menez. Dall’altra parte gli emiliani si posizionano con Berisha fra i pali, poi Salamon, Vicari, Tomovic in difesa. Dickmann, Sa. Esposito, Valoti e Sala a centrocampo. Castro dietro ad Esposito e Di Francesco. Reggina con la terza divisa in nero verde.

I padroni di casa sono più intraprendenti in avvio. Bellomo al sesto minuto serve Denis che tira centralmente tra le braccia di Berisha. All'ottavo minuto calcio di punizione per la Reggina: cross di Crisetig dalla destra per Del Prato che colpisce il braccio di un giocatore ospite. Proteste degli amaranto ma l'arbitro lascia giocare. Al dodicesimo ammonito Loiacono tra le fila dei calabresi. La risposta degli emiliani è affidata a Di Francesco che serve Castro, anticipato da Guarna in uscita.

Al 23° minuto episodio chiave della partita: proteste di Menez per un fallo contro la Reggina all'indirizzo dell'assistente di linea. Il signor Ayroldi estrae il cartellino rosso: Reggina in dieci uomini.. Al 31° minuto cross di Di Francesco per Castro che realizza il gol del vantaggio per la Spal. Ospiti avanti di un gol e di un uomo.

Si fa dura per la Reggina. Due minuti più tardi ammonito anche Bellomo. Al 37° minuto primo giallo anche per gli ospiti sventolato a Valoti per un fallo su Bellomo. Poco dopo traiettoria insidiosa proprio di Bellomo da calcio piazzato e Berisha deve compiere un grande intervento per salvare il risultato.

Nel recupero, Esposito ci prova al volo di destro e Guarna riesce a salvare la porta. Si va negli spogliatoi sullo 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa la Reggina si presenta in campo con Folorunsho, Rossi e Di Chiara per Bellomo, Loiacono e Liotti. Al 47esimo minuto grande occasione per i padroni di casa con Denis. Denis scatta in posizione regolare e colpisce clamorosamente il palo. Al minuto 53 la conclusione di Salamon è imprecisa: il giocatore calcia a lato. Ancora Spal in avanti con Di Francesco e il suo tiro a giro bloccato da Guarna. Al 58° minuto Folorunsho impegna Berisha che para in due tempi. 120 secondi più tardi cross di Di Chiara, contatto tra Tomovic e Denis: calcio di rigore per la Reggina.

Ammonito il difensore dei ferraresi. Dal dischetto, però, Denis sbaglia facendosi ipnotizzare da Berisha. Si tratta del secondo rigore fallito da Danis in campionato. Al minuto 66 giallo per Di Chiara. Il tecnico della Spal opera due cambi: Raniri e Moro entrano per Salamon e Sebastiano Esposito. Per gli amaranto Rivas prende il posto di Bianchi. A dieci minuti dalla fine occasione per i calabresi: Crisetig avanza fino al limite dell'area e ci prova con un mancino che Berisha para rifugiandosi in corner. Poco dopo ancora Reggina alla ricerca del pari con Rivas, ma è nuovamente bravo il portiere degli ospite a negare la gioia del gol con i piedi. Nel recupero ci prova Di Chiara con una punizione che termina alta.

Viene espulso Castro: rosso diretto per il calciatore autore del gol per una reazione su Rossi. Non c'è però più tempo. Prima sconfitta per la Reggina che perde con la Spal per 0-1 in casa.