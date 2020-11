Mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21 si giocherà Ferencvaros-Juventus, match valido per la terza giornata del girone G di Champions League. Il Ferencvaros, durante il secondo turno, ha pareggiato nell'incontro tra le mura amiche (2-2) con la Dinamo Kiev, grazie alle reti di Nguen, Boli (per gli ungheresi) a cui hanno risposto Tsygankov e De Pena (per gli ucraini). La Vecchia Signora, invece, è uscita sconfitta dalla partita casalinga col Barcellona di Koeman per 2-0, con i gol di Messi su rigore e Dembele.

La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e 201 di Sky) e in streaming sulle app NowTv e Sky Go.

Ferencvaros, tridente per impensierire i bianconeri

Serhij Stanislavovyč Rebrov e il suo Ferencvaros, etichettati dal ct d'Ungheria Marco Rossi come "Atalanta ungherese", affronteranno questo delicato match casalingo con la consapevolezza di trovarsi di fronte una squadra che non concedere sconti. Per tentare il colpaccio coi bianconeri, il tecnico ex Dinamo Kiev potrebbe puntare su un propositivo 4-3-3, con Dibusz a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere formato da Lovrencsics e Heister come terzini, nel frattempo la coppia Blazic-Kovacevic faranno da schermo al centro. Pochi dubbi sembrano esserci in mezzo al campo, coi titolari che dovrebbero essere Somalia, Siger e Kharatin.

Tridente offensivo, infine, che potrebbe essere affidato a Zubkov, Isael e Tokmac Nguen.

Juventus, torna Chiellini in difesa

Mister Pirlo e la sua Juventus, dopo l'amara sconfitta casalinga col Barcellona, si trovano al secondo posto del girone con 3 punti con una gran voglia di tornare alla vittoria già da questo match.

Contro gli ungheresi l'incontro si prospetta agevole per i bianconeri, almeno sulla carta, i quali inoltre potranno nuovamente contare sulle prestazioni di due pezzi pregiati come Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini. L'allenatore, per puntare al secondo bottino pieno stagionale, potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Szczesny come estremo difensore.

Danilo, Bonucci e Chiellini dovrebbero essere i titolari dell'incontro per il reparto difensivo. Cerniera di centrocampo che, con tutta probabilità, sarà affidata A Kulusevski e Chiesa ai lati, con Arthur e Bentancur che si posizioneranno al centro. Ramsey sarà presumibilmente il trequartista della partita, il quale agirà a supporto del tandem offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Juventus:

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz, Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister, Somalia, Siger, Kharatin, Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Allenatore: Serhij Rebrov.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa, Ramsey, Ronaldo, Dybala.

Allenatore: Andrea Pirlo.