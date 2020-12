L'uscita dalla Champions League dell'Inter dopo i gironi di qualificazione agli ottavi di finale è stato uno degli argomenti più dibattuti dai media sportivi italiani in questi giorni. A suscitare clamore anche la reazione post partita del tecnico Antonio Conte, che ha prima reagito in malo modo alle domande poste dai giornalisti di Sky Sport, poi voluto giustificare la disfatta europea dell'Inter sottolineando come i nerazzurri non siano stati tutelati dagli arbitri. Parole che non hanno trovato il gradimento del giornalista sportivo Mario Sconcerti. Nel suo consueto editoriale, l'ex dirigente della Fiorentina ha criticato Conte tirando in ballo anche la Juventus.

La Juventus è tutelata dopo decenni di successi

Sconcerti ha dichiarato "Credo Conte abbia ancora per modello la Juventus e scambi la sua differenza secolare con la normalità". Il tecnico nerazzurro infatti parla sempre di Inter poco tutelata da arbitri, stampa e federazioni ma secondo il giornalista sono poteri che difficilmente sono sul mercato. Secondo Sconcerti la leadership si conquista con il fare e soprattutto con il lamentarsi di meno. Si è poi soffermato sul "potere acquisito" dalla Juventus negli anni sottolineando come "In questo mondo ingiusto la Juventus ha sempre più degli altri". Il giornalista sportivo ha poi contestato a Conte la richiesta di tutela per l'Inter in quanto sarebbe un atteggiamento ingiusto nei confronti delle altre squadre.

La Juventus ha sempre più degli altri

Mario Sconcerti ha proseguito il suo editoriale sottolineando come la Juventus ha sempre molto più degli altri, dai soldi al rispetto. Da lì parte la critica del giornalista sportivo ad Antonio Conte, che vorrebbe gli stessi privilegi della società bianconera. Per questo Sconcerti ha definito lo sfogo del tecnico nerazzurro come "un lamento di povertà e non di giustizia".

Il giornalista sportivo ha poi chiuso il suo articolo sottolineando come sia evidente il fatto che l'Inter non è la Juventus ma che allo stesso tempo Conte è arrivato in nerazzurro per andare a prendere i bianconeri e non per rimpiangerli.

Obiettivo scudetto per l'Inter

Dopo il quarto posto nel girone di Champions League l'Inter perde l'opportunità di conquistare una competizione europea questa stagione.

Non potrà né disputare gli ottavi della massima competizione europea né i sedicesimi di finale di Europa League. L'obiettivo primario quindi rimane lo scudetto oltre la Coppa Italia. A proposito del campionato, la squadra di Conte affronterà nelle partite da qui fino alla pausa per le festività natalizie Cagliari, Napoli, Spezia e Hellas Verona.