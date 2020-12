L'Inter di Antonio Conte non passerà le feste in vetta alla Serie A, in quanto il primato in classifica è sfuggito all'ultimo minuto del match Milan-Lazio, per via del goal di testa di Theo Hernandez. Ma i nerazzurri possono consolarsi con un record assoluto: sono la squadra che ha realizzato il maggior numero di reti in tutto l'anno solare 2020, ben 108 su 51 gare giocate. Una media di 2,1 goal a partita.

I nerazzurri hanno eguagliato il record del 1961 e del 2007. In questa particolare classifica hanno superato i cugini rossoneri, fermi a quota 106 reti, ma con tre partite in meno all'attivo.

La statistica dice che 79 reti interiste sono arrivate in campionato, 15 in Europa League, 7 in Champions e altrettante in Coppa Italia.

Inter, i gol arrivano soprattutto nella seconda frazione di gioco

Analizzando i dati di questa classifica speciale emerge che i nerazzurri riescono a fare spesso la differenza nella seconda frazione di gioco. Delle 79 reti, 43 sono state segnate nei secondo tempi. 14 nei primi 15 minuti e 13 dal 15° al 30° minuto. Reti fondamentali per ribaltare le partite o per vincerle.

Recentemente i nerazzurri hanno mostrato questa propria prolificità nei secondi tempi in particolare contro Cagliari, Napoli, Spezia e Verona.

Entrando nel dettaglio di come sono arrivati i 108 gol di questo 2020, escludendo i tre autogol, 25 reti sono state segnate di testa, mentre 40 gol sono stati siglati con il piede destro e altrettanti con il piede sinistro.

Lukaku e Lautaro in testa, sorprende al terzo posto D'Ambrosio

L'attacco nerazzurro ha sempre fatto il suo dovere. Il miglior bomber è senza dubbio Romelu Lukaku, con i suoi 35 goal. Dietro di lui c'è il compagno d'attacco Lautaro Martinez.

Sorprende la terza posizione di Danilo D'Ambrosio. L'esterno difensivo è spesso stato decisivo anche entrando dalla panchina, e lo si è visto contro Napoli e Atalanta nella scorsa stagione.

Ma anche anche quest'anno a Cagliari, dove ha portato in vantaggio l'Inter con un perfetto colpo di testa. Il numero 33 nerazzurro ha segnato gli stessi gol di Mauro Icardi al PSG, ovvero otto.

Alexis Sanchez miglior assistman con dieci reti

La maggior parte dei gol dei nerazzurri sono arrivati su azione, ben 77. Pochi, invece, quelli da fuori area, 13.

Gli altri sono arrivati su rigore (nove in tutto), sugli sviluppi di corner, 17, e da punizione indiretta, 5.

Chi ha regalato il maggior numero di assist è stato invece Alexis Sanchez, con 10 passaggi decisivi, seguito da Barella 9, Lautaro 8, Young e Brozovic 7 e Lukaku 5.