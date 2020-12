Il caso Suarez torna a riempire le prime pagine dei media sportivi italiani. Emergono, infatti, nuovi dettagli sull'inchiesta portata avanti dalla Procura di Perugia, in riferimento all'esame sostenuto dalla punta uruguaiana, che sarebbe stata recentemente ascoltata dai magistrati perugini in videoconferenza. Un interrogatorio che avrebbe svelato dettagli importanti per le indagini. Il procuratore capo Cantone e i sostituti Abbritti e Mocetti, dopo aver atteso i tempi lunghi della burocrazia, sono riusciti a sentire Luis Suarez. L'uruguaiano, che ha fatto le sue dichiarazioni in lingua spagnola, è stato assistito da un interprete.

Avrebbe rivelato di non aver partecipato a un esame truccato, ma di aver ricevuto via mail gli esercizi dell'esame dall'Università per Stranieri di Perugia.

Suarez avrebbe ricevuto gli esercizi d'esame via mail

Nell'interrogatorio Luis Suarez avrebbe dichiarato che gli esercizi ricevuti via mail dall'università si sono rivelati identici a quelli contenuti nell'esame sostenuto. L'inchiesta andrà incontro a un'interruzione nel periodo natalizio e a gennaio verranno date nuove informazioni in merito a nuovi interrogatori e alla posizione del calciatore. Difficile che venga riascoltato il dirigente della Juventus Federico Cherubini, più probabile invece che venga interrogato il direttore sportivo Fabio Paratici.

Ascoltato anche l'avvocato di Luis Suarez, Ivan Zaldua

All'interrogatorio ha preso parte anche Ivan Zaldua, avvocato di Luis Suarez, come persona informata dei fatti. Il legale ha avuto contatti prima con la Juventus e poi con l'Università per Stranieri e ha assistito ovviamente Suarez durante la sua testimonianza. La procura proverà, quindi, ad analizzare i contatti avuti fra Luis Suarez e l'Università per Stranieri, per capire se effettivamente fra le parti c'è stata una promessa iniziale di superamento dell'esame.

Il caso Suarez

Come è noto il 17 settembre Luis Suarez ha sostenuto l'esame per il passaporto comunitario presso l'Università per Stranieri di Perugia. Uno step fondamentale per il suo trasferimento alla Juventus in quanto la società bianconera aveva già occupato tutti gli slot per il tesseramento degli extracomunitari. Le intercettazioni portate avanti dalla Procura di Perugia hanno però fatto emergere una presunta agevolazione a Suarez per il superamento dell'esame, che sarebbe stata confermata di recente anche dal giocatore.

Il mancato ottenimento del passaporto ha poi portato il giocatore a rimanere in Spagna e a trasferirsi all'Atletico Madrid. Da qui la Juventus avrebbe deciso di virare su Alvaro Morata, acquistato durante il Calciomercato estivo.