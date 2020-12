La Juventus ritrova la serenità dopo i successi contro Dinamo Kiev e Torino. Le prossime partite da qui alla pausa natalizia saranno un ulteriore banco di prova per Andrea Pirlo. Barcellona, Genoa, Atalanta, Parma e Fiorentina ci diranno molto sulla competitività della Juventus a livello europeo ed in campionato. Intanto però non mancano le voci in merito ad un presunto cambio di panchina in bianconero soprattutto in caso di flop di Andrea Pirlo.

Come scrive quotidiano.net, rimane concreta la possibilità di vedere sulla panchina bianconera Zinedine Zidane. La posizione dell'allenatore francese al Real Madrid non sembra così salda, molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione degli spagnoli agli ottavi di finale di Champions League.

In caso di tonfo, si parla di un possibile arrivo sulla panchina spagnola di Mauricio Pochettino. Zidane da tempo è apprezzato dal presidente Agnelli, che aveva pensato a lui prima dell'ingaggio di Sarri la scorsa stagione. Il ritorno del tecnico francese a Madrid però impedì l'approdo di Zidane sulla panchina bianconera.

Zidane possibile nuovo tecnico in caso di flop di Pirlo

Il progetto Andrea Pirlo potrebbe essere solo una parentesi o un percorso lungo sulla panchina bianconera. Molto dipenderà evidentemente dai risultati che riuscirà a raccogliere l'ex centrocampista, anche perché la discontinuità dimostrata dalla Juventus in questo inizio stagione non lascia tranquilli società e tifosi. Per questo rimane viva l'ipotesi Zidane per la Juventus, soprattutto considerando la posizione del tecnico francese al Real Madrid.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile esonero del francese, soprattutto in caso di flop in Champions League.

Zidane potrebbe essere sostituito da Pochettino sulla panchina del Real Madrid

Anche se il Real Madrid di Zinedine Zidane dovesse proseguire il suo percorso nella massima competizione europea e dovesse continuare ad essere in corsa nel campionato spagnolo, non è certa la conferma del francese sulla panchina spagnola anche la prossima stagione.

Esiste quindi la possibilità che Zidane entro la prossima estate possa liberarsi dal Real Madrid e, considerando i successi in Champions League degli ultimi anni, potrebbe rappresentare un'occasione di mercato importante per la Juventus. In ogni caso la società bianconera spera nel lavoro di Pirlo. La rivoluzione della rosa attuata dalla dirigenza (sono arrivati tanti giovani, che hanno sostituito i giocatori d'esperienza) rende evidentemente difficile il lavoro per l'ex centrocampista bianconero, che però dovrà dimostrare in questa stagione di essere un tecnico adatto alla Juventus.