Durante il prossimo Calciomercato invernale è probabile che le trattative delle società saranno basate non sugli acquisti definitivi ma su eventuali prestiti con diritto di riscatto. Ne è l'esempio anche il mercato portato avanti dalla Juventus in estate. Tutti i rinforzi (McKennie, Morata e Chiesa) sono arrivati in via temporanea, con la possibilità di acquistare i giocatori dilazionando il pagamento nell'arco di più stagioni. Dunque, anche a gennaio la Juventus potrebbe decidere di investire su alcune occasioni di mercato. Due di queste sarebbero state individuate nel Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Juventus avrebbe inserito nella lista degli obiettivi di gennaio il terzino sinistro Marcelo e il centrocampista offensivo Isco.

Isco e Marcelo possibili occasioni di mercato

La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato invernale, sia nelle cessioni che negli acquisti. Nelle prime fasi si proverà a piazzare alcuni esuberi della rosa. Potrebbero partire Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il centrocampista tedesco potrebbe rescindere il suo contratto per poi accasarsi in una delle squadre che lo starebbero seguendo (Everton, Tottenham e Stoccarda). Mentre il nazionale italiano sarebbe nel mirino del Borussia Dortmund. La Juventus valuta Bernardeschi circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere utile per arrivare a Marcelo e Isco. Difficile che la società bianconera decida di spendere ingenti somme per acquistare i due giocatori del Real Madrid, mentre è più probabile un loro eventuale arrivo in prestito qualora la società spagnola decidesse di accettare tale formula di trasferimento.

Sia Marcelo che Isco hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ci sarebbero i presupposti per un loro rinnovo con il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Non solo Marcelo e Isco. Per il centrocampo si seguono Paul Pogba, Nicolò Zaniolo e Manuel Locatelli. Nella lista di mercato però ci sarebbero anche alcuni giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2021.

Piace in particolar modo il difensore-centrocampista David Alaba, destinato a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Il nazionale austriaco però chiede molto: si parla di circa 12 milioni di euro più bonus a stagione per un contratto di almeno quattro anni. Sempre per la difesa piace anche Jerome Boateng, anche lui in scadenza a giugno 2021.