Il calciomercato invernale potrebbe essere un'occasione importante per la Juventus per alleggerire la rosa ed eventualmente per investire in alcuni ruoli che necessitano di alternative. Il primo indiziato a lasciare Torino è il centrocampista tedesco Sami Khedira. Nonostante vada in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe anticipare il suo addio alla società bianconera a gennaio. Una situazione che andrebbe ad agevolare anche le finanze della Juventus, considerando che il tedesco pesa a bilancio 6 milioni di euro netti a stagione. Khedira rappresenta un vero e proprio lusso, se consideriamo che è praticamente fuori rosa.

La Juventus infatti sin dall'estate scorsa gli avrebbe ribadito la sua non centralità nel nuovo progetto sportivo con la guida tecnica di Andrea Pirlo. Nonostante questo il giocatore avrebbe deciso di rimanere a Torino con la consapevolezza che non sarebbe stato considerato sia per il campionato che per la Champions League. A gennaio però il tedesco potrebbe decidere di rescindere il suo contratto, ci sono infatti diverse società interessate al suo ingaggio, fra queste l'Everton di Ancelotti.

Khedira potrebbe trasferirsi all'Everton

La Juventus spererebbe di piazzare sul mercato Sami Khedira già a gennaio. Il centrocampista tedesco infatti pesa molto sul bilancio ed un suo eventuale addio garantirebbe alla Juventus un alleggerimento del monte ingaggi.

Piace all'Everton di Ancelotti, alla ricerca di un rinforzo di esperienza per il centrocampo. L'eventuale addio del tedesco potrebbe portare la società bianconera ad investire in alcuni ruoli che necessitano di alternative. Si parla infatti di un possibile acquisto di un altro centrocampista o di eventualmente una punta come alternativa del settore avanzato.

Nelle ultime ore il principale nome accostato alla Juventus già a gennaio è quello di Paul Pogba. La formula di trasferimento potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, con dilazione di pagamento distribuita su più stagioni.

Il mercato della Juventus

La possibile cessione di Khedira potrebbe non essere l'unica di gennaio. Si parla infatti di una possibile partenza del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi.

Il nazionale italiano continua a non essere considerato un titolare inamovibile della Juventus. Spesso viene schierato negli ultimi minuti dei match, come è successo nel successo per 4 a 0 contro il Parma. La società bianconera potrebbe considerare anche una partenza in prestito con obbligo di riscatto. Bernardeschi piace al Borussia Dortmund ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli altri possibili partenti (su tutti Rabiot e Ramsey), la loro eventuale cessione potrebbe essere posticipata durante il Calciomercato estivo.