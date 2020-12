Il Milan da capolista arriva a Genova per provare a consolidare il primato. I rossoneri dovranno fare a meno dei propri miglior giocatori per rendimento. Ai già assenti Ibrahimovic e Leao, si sono aggiunti Kjær, infortunatosi nei primi minuti contro il Celtic giovedì scorso e all'ultimo anche Ismael Bennacer per colpa di un affaticamento muscolare. Una certezza in meno per ogni reparto per Pioli che ritorna a sedersi in panchina anche in Serie A. Il ritorno di Pioli in panchina ha portato il Milan giovedì scorso a vincere in rimonta contro il Celtic. L'ultima di campionato, guidati da Bonera, ha visto il Milan battere la Fiorentina a San Siro.

Il Milan senza Kjær ed Ibrahimovic non ha mai vinto. I sostituti saranno Gabbia in difesa, Rebic in attacco. A centrocampo Tonali prenderà il posto di Bennacer a fianco di Kessiè. In difesa torna titolare anche Calabria che oggi compie 24 anni. Ancora panchina per Hauge, miglior giocatore contro il Celtic. Partirà titolare sulla sinistra Brahim Diaz a caccia di conferme.

La Sampdoria non vince da fine ottobre quando, con una prova perfetta ha sconfitto l'Atalanta a Bergamo. Da lì poi la formazione di Ranieri ha rallentato notevolmente collezionando solamente 2 punti in 4 giornate.

L'occasione di riscatto passa proprio contro la capolista. Gli stimoli non sono difficili da trovare per una gara che ha sempre caratterizzato tensione anche per le tifoserie. Il Marassi però, come da norme Covid, sarà vuoto e la spinta di casa verrà a mancare. Mancherà anche Keità Balde ancora non convocato da Ranieri, ma sulla via del ritorno. Quagliarella guiderà l'attacco con Gabbiadini al suo fianco.

Arbitro dell'incontro il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Sampdoria - Milan le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

Milan (4-2-3-1): G.

Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu; Brahim Diaz; Rebic.

La lista dei convocati di Ranieri per la Sampdoria:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

Milan: i convocati di Pioli

Portieri: A.

Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebić

Sampdoria - Milan le quote e i pronostici, rossoneri ancora favoriti

La vittoria per i padroni di casa viene quotata a 4,50. Le assenze dei rossoneri potrebbero spingere alla prima sconfitta stagionale, ma i bookmakers credono ancora nella vittoria del Milan data a 1,80. Un pareggio invece paga poco meno di 4. Interessanti le soluzioni con la doppia chance che hanno comunque quote elevate.

Entrambe le squadre a segno quindi GOL è a 1,60. L'Over 3,5 è quotato 2,55 mentre un più probabile Over 2,5 viene pagato 1,65. Un gol di Ante Rebic viene stimato a 4,75, seguito da Fabio Quagliarella a 5,25. Le quote poi si alzano e in terza posizione c'è Brahim Diaz con 6,50 assieme a Lorenzo Colombo.