L'Inter sarà molto probabilmente una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri potrebbero effettuare molte operazioni, sia in entrata che in uscita. Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello di centrocampo, visto che alcuni giocatori sembrano non rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Chi avrebbe deluso le aspettative, in particolar modo, e potrebbe partire è Radja Nainggolan, che questa estate già sembrava destinato a tornare al Cagliari, con il club meneghino che si è opposto alla cessione in prestito secco.

Nainggolan sarebbe in uscita

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e per questo motivo sembra sempre più probabile l'addio. Antonio Conte era convinto di poter recuperare il giocatore, che questa estate è stato al centro di un vero e proprio tormentone di mercato, vista la volontà di tornare al Cagliari. I fatti, però, hanno dimostrato che l'allenatore nerazzurro non è riuscito nel suo intento.

Il "Ninja", d'altronde, ha giocato solamente qualche spezzone di partita in quest'annata e, inoltre, è stato bloccato da qualche problema fisico e dalla Covid, che non gli hanno mai permesso di arrivare al top della forma.

Eppure lo scorso anno il centrocampista belga aveva dato segnali di ripresa, mettendo a segno sei reti e collezionando sette assist con la maglia del Cagliari. Numeri importanti, che avevano convinto anche i rossoblu a fare un tentativo per riportarlo alla base. Tentativo che potrebbe essere effettuato nuovamente a gennaio, anche se l'Inter ha già chiuso le porte a una cessione in prestito.

Gli altri bocciati di Conte

Radja Nainggolan non sarebbe l'unico bocciato di Antonio Conte in vista della prossima sessione di calciomercato a centrocampo. Chi non rientra nei piani del tecnico dell'Inter è anche Christian Eriksen. Ieri sera il centrocampista danese è entrato solo al 91' contro il Bologna, lasciando da solo al triplice fischio finale il campo senza festeggiare la vittoria con i compagni a dimostrazione di come ormai sia ai margini del progetto tecnico tattico.

Anche per lui, come per Nainggolan, però, sembra profilarsi una cessione a titolo definitivo visto che il presidente, Steven Zhang, non sembra intenzionato a concedere prestiti.

Il terzo giocatore ai margini è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano già si sta allenando a parte visto che viene dall'operazione al ginocchio e a gennaio sarà ceduto. Il suo cartellino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a uno tra Armando Izzo e Arkadiusz Milik.