Arrivano importanti novità dal punto di vista economico per le società di Serie A. Nella giornata del 28 dicembre a Firenze è avvenuto un incontro fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il massimo dirigente della Juventus Andrea Agnelli. Tema della discussione il possibile ingresso di un fondo d'investimento nella Lega di Serie A. Una notizia importante per tutto il calcio italiano in quanto porterebbe 2 miliardi euro alle casse delle società del massimo campionato italiano. Decisiva l'intesa fra la Lega di Serie A ed il fondo d'investimento CVC-Advent-Fsi. All'Incontro hanno partecipato anche anche il dirigente del Bologna Claudio Fenucci, l'amministratore delegato della Roma Guido Fienga ed infine il rappresentante dirigenziale dell'Udinese Campoccia.

Un fondo privato potrebbe portare 2 miliardi di euro alla Lega di Serie A

Lega Serie A e il consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi avrebbero trovato un'intesa per l'ingresso di quest'ultimo con la quota del 10% nella futura media company della Lega per la gestione dei diritti tv e commerciali. L'obiettivo è chiudere la trattativa già ad inizio gennaio, per questo i diretti interessati si sono incontrati nella giornata del 28 dicembre e continueranno il confronto anche il 29 dicembre. La deadline è stata stabilita nel 6 gennaio. Oltre ai dirigenti prima menzionati all'incontro stanno partecipando anche i rappresentanti della Lega Serie A e del fondo d'investimento. Nello specifico sono presenti l'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo, gli advisor Renato Giallombardo e Francesco Gianni per lo studio legale Gop e Marco Samaja per Lazard.

Si sarebbe discusso anche di mercato

Fra De Laurentiis e Agnelli potrebbe esserci occasione per discutere anche di calciomercato. Sul tavolo infatti ci sarebbe la possibilità da parte della Juventus di acquistare a gennaio Fernando Llorente. La punta spagnola potrebbe rescindere il suo contratto con il Napoli e firmare per la società bianconera per i prossimi sei mesi.

Come è noto infatti Pirlo vorrebbe una punta in più per dare un'importante alternativa nel settore avanzato. Probabilmente non si è discusso di Arkadius Milik, per il quale il Napoli chiederebbe almeno 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe aspettare la scadenza del suo contratto prevista a giugno 2021 così da poterlo ingaggiare a parametro zero.

Juventus-Napoli si rigiocherà nei prossimi mesi

Negli ultimi mesi il rapporto fra Napoli e Juventus è stato caratterizzato da molte tensioni dovute alla manca disputa del match di campionato fra le due squadre lo scorso 4 ottobre. La società campana decise di non partire per Torino su suggerimento dell'Asl territoriale, scontrandosi contro il protocollo sanitario stilato da governo-Figc. Per questo il Giudice Sportivo ha stabilito un punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino per il Napoli. Decisione però modificata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha accettato il ricorso dei campani. Il match fra Juventus e Napoli sarà recuperato, inoltre ai campani è stato tolto anche il punto di penalizzazione.