Uno dei giocatori più importanti della Juventus under 23 è il centrocampista offensivo Hamza Rafia. Arrivato nella società bianconera nell'estate 2019 dal Lione per circa 500 mila di euro (con diversi bonus che potrebbero far salire il prezzo a 5 milioni di euro), si è rivelato decisivo anche nella conquista della Coppa Italia di Serie C la scorsa stagione. Il classe 1999 fino ad adesso ha raccolto in campionato 12 presenze con 2 gol e 6 assist. In una recente intervista ha parlato del suo trasferimento alla Juventus, nonostante avesse avuto la possibilità di giocare nella prima squadra del Lione.

A tal riguardo ha dichiarato: "Ho scelto la Juventus perché è una grande società e potevo giocare in una categoria come la Serie C per migliorare". L'obiettivo di Hamza Rafia è quello di crescere dal punto di vista tecnico e professionale, per questo è arrivata la decisione di accettare l'offerta bianconera dopo dieci anni nelle giovanili del Lione. Il nazionale tunisino ha poi rivelato che il suo modello come giocatore è Dybala ed ha sottolineato che spera di esordire quanto prima in Serie A.

Rafia vuole affermarsi anche con la nazionale del suo Paese

Hamza Rafia, in una recente intervista, ha dichiarato: "Mi ispiro a Dybala, CR7 è un mostro e con lui mi sento un giocatore ancora più forte". Ha poi aggiunto che allenarsi con la prima squadra è una cosa fantastica.

Il centrocampista offensivo tunisino ha voluto poi condividere l'emozione della vittoria della Coppa Italia di Serie C. Ha infatti dichiarato: "Segnare il gol decisivo in finale è stata una grande soddisfazione". In merito alla scelta di giocare per la nazionale tunisino (nonostante abbia anche il passaporto francese), Rafia ha dichiarato che si sente tunisino al 100%.

Ha poi aggiunto: "Arrivato alla Juve ho visto il futuro: la Coppa d’Africa, la Coppa del mondo". Ha poi concluso l'intervista sottolineando che punta al massimo ed è convinto che con la sua nazionale potrà raggiungerlo.

I talenti dell'under 23 lanciati in prima squadra

Hamza Rafia spera che prima o poi anche per lui possa arrivare l'occasione di esordire in prima squadra.

D'altronde il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, convocandoli spesso e facendoli esordire in Serie A. Basti pensare ai vari Gianluca Frabotta, Manolo Portanova e Radu Dragusin. Il terzino sinistro nelle prime giornate di campionato è stato spesso schierato da Pirlo a causa dell'assenza per infortunio di Alex Sandro. Il centrocampista classe 2000 invece ha giocato titolare nel massimo campionato italiano, nel match contro il Crotone. Per quanto riguarda il difensore centrale classe 2002, oltre ad esordire in Serie A, è stato schierato anche qualche minuto in Champions League.