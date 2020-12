Gennaio sarà un mese ricco di partite per la Juventus, impegnata non solo nel recuperare terreno in Serie A da Milan e Inter, ma anche in Coppa Italia. Inoltre il 20 gennaio ci sarà la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale: si gioca infatti la Supercoppa italiana contro il Napoli. C'è quindi molto lavoro per il tecnico Andrea Pirlo e per i giocatori, ma anche per il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. La Juventus dovrà necessariamente rinforzare la rosa. Potrebbe arrivare un centrocampista ma anche un innesto per il settore avanzato. A tal riguardo sono tanti i nomi avvicinati alla società bianconera.

Si va dai ''soliti'' Milik e Llorente, ai più recenti Leonardo Pavoletti, Simone Zaza e Divock Origi. Gli ultimi tre potrebbero rappresentare delle opportunità di mercato in prestito. Altra occasione potrebbe essere la punta brasiliana (ma con passaporto spagnolo) Diego Costa, che ha recentemente ottenuto dall’Atletico Madrid la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari.

Diego Costa possibile occasione di mercato

La Juventus potrebbe decidere di investire su Diego Costa. La punta ha recentemente chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del suo contratto con l'Atletico Madrid (in scadenza a giugno 2021) e potrebbe decidere di fare un'esperienza professionale in un campionato diverso da quello spagnolo (o da quello inglese).

Come è noto, infatti, Diego Costa ha giocato non solo nell'Atletico Madrid ma vanta anche esperienze in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Diego Costa non è seguito solo dalla Juventus: su di lui ci sarebbero infatti anche Milan e Inter. I rossoneri cercano un vice Ibrahimovic, mentre i nerazzurri sono alla ricerca di un'alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Il mercato della Juventus

Si è parlato della possibilità della Juventus di acquistare un centrocampista e una punta. Sarà però importante cedere anche qualche giocatore, non solo per finanziare gli investimenti ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Potrebbero partire Sami Khedira, che piace all'Everton, e Federico Bernardeschi, che invece interessa al Milan e al Lione in Francia.

Da valutare anche le situazioni di Rabiot e Ramsey: entrambi i centrocampisti potrebbero lasciare la Juventus, se non a gennaio, durante il Calciomercato estivo. Gli eventuali acquisti della società bianconera dipenderanno molto dai giocatori che verranno ceduti.