La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina nell'ultimo match di campionato di Serie A è diventato uno degli argomenti più dibattuti dai giornali sportivi. Tanti addetti ai lavori hanno utilizzato anche i social network per discutere del match, alcuni dei quali non hanno nascosto tutta la loro soddisfazione per un tonfo così clamoroso da parte della squadra di Andrea Pirlo. Fra questi non è passata inosservata l'esultanza di Felipe Melo, ex centrocampista fra le altre di Fiorentina e Juventus. Proprio sul suo account ufficiale di Instagram il mediano brasiliano non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per il successo dei toscani.

In una stories ha condiviso un suo video in cui tiene in mano uno smartphone con sfondo il match Juventus-Fiorentina. Nel video il brasiliano esclama: '0-3 e tutti a casa, forza viola". Un post ha scatenato la reazione contrastante dei tifosi, da una parte quelli bianconeri arrabbiati e dall'altra quelli viola, gioiosi per il trionfo ma anche per il messaggio lanciato dall'ex centrocampista della Fiorentina.

Felipe Melo esulta dopo il successo della Fiorentina contro la Juventus

Nel post Juventus-Fiorentina ha fatto il giro del web l'esultanza di Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano non ha nascosto tutta la sua gioia per il successo toscano, lasciando intendere che evidentemente simpatizza per la squadra allenata da Cesare Prandelli. In ospedale dopo un intervento alla caviglia, il brasiliano in una story su Instagram ha dichiarato: "Ciao ragazzi, sto bene grazie a Dio.

Sto guardando la partita Juventus-Fiorentina, guardate qui, 0-3 e tutti a casa, Vamos Fiorentina".

L'esperienze professionali di Felipe Melo

Con la società toscana Felipe Melo aveva iniziato la sua carriera nel campionato italiano, dopo un'esperienza nell'Almeria in Spagna. Grandi prestazioni con la maglia della Fiorentina fino ad attirare l'attenzione della Juventus.

Nell'estate 2009 il trasferimento nella società bianconera per 25 milioni di euro ma l'esperienza con la Juventus si rivela poco gratificante dal punto di vista sportivo. Una stagione e mezza con la squadra bianconera in cui disputa 58 presenze realizzando 4 gol. A gennaio 2011 si trasferisce poi al Galatasaray. Quattro stagioni in Turchia in cui gioca 114 presenze realizzando 15 gol.

Nel 2015 il trasferimento all'Inter, due anni a Milano per poi ritornare in Brasile al Palmeiras, dove tuttora gioca.

Negli ultimi mesi Felipe Melo è finito alla ribalta mediatica per essere stato menzionato da Giorgio Chiellini nella sua autobiografia. Nel suo libro del difensore della Juventus definisce il brasiliano un esempio negativo, parole che hanno scaturito la reazione stizzita di Felipe Melo. Quest'ultimo aveva infatti invitato Chiellini a dirgli di persona quello che aveva scritto sul suo libro.