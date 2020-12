Stasera 19 dicembre alle ore 20:45 la Juventus affronterà al Tardini il Parma nella 13^ giornata di Serie A.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Paulo Dybala, infatti l'attaccante argentino nella giornata di ieri ha avuto un affaticamento muscolare e non è stato convocato. Pertanto dovrebbe giocare dal primo minuto Kulusevski, a sostegno di Morata e Cristiano Ronaldo.

Contro il Parma spazio a Kulusevski, con Morata e Ronaldo in attacco, turno di riposo per Cuadrado

La Juventus, dopo aver pareggiato per 1-1 in casa contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, cercherà l'immediato riscatto stasera contro il Parma al Tardini.

Mister Pirlo potrebbe schierare Kulusevski dal primo minuto, con Morata e Cristiano Ronaldo pronti a guidare l'attacco. Infatti Paulo Dybala non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare. Non convocati neppure Chiellini, Demiral e Arthur Melo.

In porta ci sarà Buffon, in difesa sulle corsie spazio a Alex Sandro e Danilo, mentre al centro giocherà la coppia De Ligt-Bonucci. Turno di riposo per Juan Cuadrado, il colombiano infatti dovrebbe partire dalla panchina date le numerose partite giocate finora. Anche lo statunitense McKennie potrebbe rifiatare, al suo posto è possibile l'impiego di Ramsey con Bentancur e uno tra Rabiot e Chiesa.

Si tratta di una partita da non sbagliare assolutamente per la Juventus, anche per mettere pressione alle due milanesi che attualmente guidano la classifica di Serie A.

Gervinho, l'arma in più per il Parma

Il Parma è una squadra difficile da affrontare, specialmente al Tardini. Per questo motivo, la Juventus dovrà restare concentrata per tutti i 90 minuti e non sbagliare l'approccio alla gara. La squadra di Fabio Liverani ha in Gervinho il suo punto di forza, l'attaccante ivoriano, se lanciato in profondità, può essere davvero pericoloso, a fianco a lui dovrebbe giocare Karamoh, mentre come terminale offensivo dei ducali è ballottaggio fra Cornelius e Inglese.

Per la squadra di Andrea Pirlo ottenere i tre punti nella trasferta emiliana sarebbe fondamentale, dato che permetterebbe di raggiungere (almeno per una notte) l'Inter al secondo posto a quota 27 punti. Poi domani - domenica 20 dicembre - si giocheranno diverse partite importanti per l'alta classifica, ovvero Atalanta-Roma e Lazio-Napoli, senza dimenticare Sassuolo-Milan e Inter-Spezia.