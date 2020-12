La Juventus, questo venerdì pomeriggio, si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro il Parma fissata per domani 19 dicembre. I bianconeri non hanno avuto molto tempo per lavorare, visto che hanno giocato solo mercoledì scorso contro l'Atalanta. Per questo motivo sarà fondamentale che i giocatori recuperino le forze fisiche e mentali.

Nella seduta di oggi 18 dicembre, però, c'è stata una brutta notizia per Andrea Pirlo visto che Paulo Dybala si è fermato per un problema alla coscia destra. Il numero 10 juventino salterà il match contro il Parma e resta da capire se rientrerà per quello contro la Fiorentina del 22 dicembre.

Non è da escludere che l'argentino rientri solo a inizio 2021, in ogni caso si capirà qualcosa in più soltanto nei prossimi giorni. Per il match contro il Parma, la Juventus non avrà a disposizione nemmeno il centrocampista Arthur.

La Juventus, contro il Parma, farà dei cambi

Il calendario per la Juventus è davvero serrato e Andrea Pirlo dovrà dosare le forze dei suoi giocatori. La sensazione è che contro il Parma ci possa essere un turno di riposo per Juan Cuadrado. Il colombiano è reduce da un brutto colpo alla caviglia subito contro l'Atalanta e dunque potrebbe riposare, anche se risulta fra i convocati. Eventualmente al suo posto potrebbe giocare Danilo. A sinistra dovrebbe invece toccare ad Alex Sandro, a completare la difesa ci sarà la coppia di centrali formata da Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci: i due sono chiamati agli straordinari viste le assenze di Merih Demiral e Giorgio Chiellini.

Anche a centrocampo ci sarà un cambio, vista l'assenza di Arthur. Il brasiliano contro l'Atalanta ha riportato una forte contusione alla coscia e per questo motivo è rimasto a Torino. Dunque i centrocampisti centrali della Juventus potrebbero essere McKennie e uno fra Bentancur e Rabiot. Non è da escludere nemmeno che l'americano possa giocare sulla destra, a quel punto l'uruguaiano e il francese sarebbero in campo entrambi dal primo minuto.

Anche sulle fasce ci sono alcuni dubbi, visto che potrebbe esserci il rientro di uno fra Ramsey e Kulusevski, mentre a sinistra dovrebbe agire Chiesa. In attacco, invece, non ci sono dubbi: toccherà ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Pirlo soddisfatto della sua squadra

Prima della gara contro il Parma, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Jtv e ha presentato la sfida di domani 19 dicembre: "Bisognerà stare attenti, anche perché si gioca dopo tre giorni".

L'allenatore bresciano, però, è soddisfatto della tenuta fisica della sua squadra: "Stiamo bene fisicamente, lo abbiamo dimostrato anche l'altra sera". Infine, Pirlo ha sottolineato che c'è ancora un po' di amarezza per il pareggio contro l'Atalanta.