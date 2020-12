In questi giorni a tenere banco fra i principali media sportivi è anche la situazione contrattuale di Paulo Dybala. L'argentino va in scadenza con la Juventus a giugno 2022 e attualmente sembrerebbero non esserci i presupposti per un rinnovo di contratto. Ci sarebbe infatti troppa distanza fra l'offerta presentata dalla Juve (circa 10 milioni di euro a stagione) e la richiesta avanzata dal giocatore (15 milioni di euro a stagione). Per questo non è esclusa una sua cessione, se non a gennaio, almeno durante il Calciomercato estivo.

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato in merito a un possibile scambio tra Barcellona e Juventus e che coinvolgerebbe da una parte il talento spagnolo Ansu Fati e dall'altra Paulo Dybala.

Il talento classe 2002 è gestito da Jorge Mendes e proprio l'agente sportivo portoghese potrebbe agevolare questa trattativa. D'altronde i rapporti fra Jorge Mendes e la Juventus sono ottimi, considerando anche la trattativa che portò nel 2018 Cristiano Ronaldo a Torino.

Possibile scambio Dybala-Ansu Fati con il Barcellona

D'altra parte Paulo Dybala non sarebbe dispiaciuto di andare a giocare al Barcellona e magari ereditare il ruolo di leader di Leo Messi. Il numero 10 catalano infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021, di conseguenza potrebbe lasciare la società spagnola la prossima estate. L'arrivo di Dybala però non escluderebbe la permanenza di Messi, anzi incrementerebbe il livello qualitativo della rosa del Barcellona.

D'altronde la società catalana e la Juventus non sono nuovi a realizzare scambi di mercato.

Già nel 2019 si era parlato del possibile passaggio di Bernardeschi in Catalogna e del trasferimento di Rakitic a Torino. La scorsa estate invece si è concretizzato lo scambio che ha portato Pjanic a Barcellona e Arthur Melo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione lanciata dai media spagnoli non trova conferme in Italia. Sembra infatti difficile che il Barcellona decida di privarsi di un talento notevole come Ansu Fati, di quasi 10 anni più giovane di Paulo Dybala.

A proposito dell'argentino, negli ultimi giorni, alcuni media sportivi hanno parlato di una possibile trattativa di mercato con il Paris Saint Germain ed una con il Manchester United. Ci sarebbe infatti la possibilità di uno scambio di mercato con i francesi con il 10 bianconero che andrebbe a Parigi e Mauro Icardi a Torino. Così come il nome della "Joya" è stato inserito da alcuni rumors anche in un altro possibile scambio con il Manchester United, con Paul Pogba che in tal caso ritornerebbe alla Juventus.